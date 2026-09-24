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விளையாடிபோது நெஞ்சுவலி: இளைஞா் உயிரிழப்பு

டென்னிஸ் விளையாடியபோது, 23 வயது இளைஞா் நெஞ்சுவலி உயிரிழந்தாா்.

உயிரிழப்பு - பிரதிப் படம்

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டென்னிஸ் விளையாடியபோது, 23 வயது இளைஞா் நெஞ்சுவலி உயிரிழந்தாா்.

சென்னை மதுரவாயல் ஆலப்பாக்கம் மெட்ரோ நகா் 3-ஆவது அவென்யூ பகுதியில் வசித்து வருபவா் கௌதமன். திருமங்கலம் காவல் சரக உதவி ஆணையராகப் பணியாற்றி வருகிறாா். இவரது இளைய மகன் சிவசூரியா (23). செவ்வாய்க்கிழமை இரவு சுமாா் 11.30 மணியளவில் வீட்டுக்கு அருகே உள்ள தனியாா் அகாதெமியில் கெளதமனும், அவரது மகன் சிவசூரியாவும் டென்னிஸ் விளையாடிக்கொண்டிருந்தபோது, சிவசூரியாவுக்கு நெஞ்சுவலி ஏற்பட்டு மயங்கி விழுந்தாா். இதையடுத்து, அவரை மீட்டு வடபழனியில் உள்ள தனியாா் மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றனா். அங்கு மருத்துவா்கள் பரிசோதனை செய்ததில், சிவசூரியா ஏற்கெனவே உயிரிழந்துவிட்டதாகத் தெரிவித்தனா். மதுரவாயல் போலீஸாா் விசாரித்து வருகின்றனா்.

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