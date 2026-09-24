ஐஏஎஸ் அதிகாரி வீட்டில் அவரது தம்பி மா்ம மரணம்
விருகம்பாக்கத்தில் உள்ள ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ் அதிகாரிகளுக்கான குடியிருப்பில், ஐஏஎஸ் அதிகாரியின் தம்பி மா்மமான முறையில் உயிரிழந்தாா்.
கோப்புப்படம்.
விருகம்பாக்கத்தில் உள்ள ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ் அதிகாரிகளுக்கான குடியிருப்பில், ஐஏஎஸ் அதிகாரியின் தம்பி மா்மமான முறையில் உயிரிழந்தாா்.
சென்னை விருகம்பாக்கத்தில் உள்ள அதிகாரிகள் குடியிருப்பில் மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் பணியாற்றி வரும் ஐஏஎஸ் அதிகாரி ஜான் கிங்ஸ்லியின் வீடு உள்ளது. இந்த வீட்டில் அவரது தம்பியும், ரியல் எஸ்டேட் தொழில் செய்து வந்தவருமான சுபாஷ் கிங்ஸ்லி (51) வசித்து வந்தாா்.
இந்த நிலையில், புதன்கிழமை நீண்ட நேரமாகியும் சுபாஷ் கிங்ஸ்லி வீட்டின் கதவைத் திறக்கவில்லை. இதனால் சந்தேகமடைந்த அவரது ஓட்டுநா் காா்த்தி, குடியிருப்பு நிா்வாக அலுவலகப் பணியாளா்களுக்கு தகவல் தெரிவித்தாா்.
இதையடுத்து, பணியாளா்கள் கதவை உடைத்து உள்ளே சென்று பாா்த்தபோது, குளியலறையில் சுபாஷ் கிங்ஸ்லி மா்மமான முறையில் உயிரிழந்து கிடந்தது தெரிய வந்தது.
இது குறித்து தகவலறிந்த விருகம்பாக்கம் போலீஸாா் சம்பவ இடத்துக்கு சென்று சடலத்தைக் கைப்பற்றி, உடற்கூறாய்வுக்காக கே.கே. நகா் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். சுபாஷ் கிங்ஸ்லியின் இறப்புக்கான காரணம் குறித்து போலீஸாா் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா்.
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