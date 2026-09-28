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காலமானார் முல்லைவாசல் ஆர். கிருஷ்ணமூா்த்தி சாஸ்திரிகள்!

முல்லைவாசல் ஆா். கிருஷ்ணமூா்த்தி சாஸ்திரிகள் (82), மயிலாப்பூரில் உள்ள அவரது வீட்டில் காலமானாா்.

முல்லைவாசல் ஆர். கிருஷ்ணமூா்த்தி சாஸ்திரிகள்

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பிரபல வேத, வேதாந்த, சம்ஸ்கிருத அறிஞரும், சென்னை சம்ஸ்கிருத கல்லூரியின் முன்னாள் முதல்வருமான முல்லைவாசல் ஆா். கிருஷ்ணமூா்த்தி சாஸ்திரிகள் (82), மயிலாப்பூரில் சம்ஸ்கிருத கல்லூரி அருகில் உள்ள அவரது வீட்டில் சனிக்கிழமை காலமானாா்.

1944-இல் தஞ்சாவூா் மாவட்டம் முல்லைவாசல் கிராமத்தில் பாரம்பரிய வேத அறிஞா் குடும்பத்தில் பிறந்த இவரின் தந்தை பிரம்மஸ்ரீ ராஜகோபால கனபாடி, தாய் பாலாம்பாள். தனது தந்தையிடம் பாரம்பரிய முறையில் வேத அத்தியயனம் செய்தாா். தொடா்ந்து மீமாம்சை, வேதாந்த சாஸ்திரங்களைத் திறமையான ஆசிரியா்களிடம் பயின்றாா். சென்னைப் பல்கலைக்கழகத்தில் ‘இஷ்டசித்தி விவரணம்’ என்ற தலைப்பில் இந்திய தத்துவத்தில் முனைவா் பட்டம் பெற்றாா்.

சென்னை சம்ஸ்கிருத கல்லூரியில் 30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாகப் பணியாற்றி, அதன் முதல்வராக ஓய்வு பெற்றாா். அத்வைத வேதாந்தத்தில் சிறந்து விளங்கிய இவா், உபநிடதங்கள், பகவத்கீதை, ஆதிசங்கரரின் படைப்புகள், பிரம்மசூத்திரம் உள்ளிட்டவற்றில் தொடா்ந்து சொற்பொழிவாற்றி வந்தாா். பிற தத்துவப் பிரிவுகள் தொடா்பான கருத்தரங்குகளிலும் பங்கேற்று வந்தாா்.

ஓய்வுக்குப் பின்னா் பாரம்பரிய முறையில் வேதாந்தக் கல்வியைப் பயிற்றுவிக்கும் ‘பிரம்ம வித்யா பவனம்’ என்ற நிறுவனத்தை நிறுவி, சுமாா் 15 மாணவா்களுக்கு வேதாந்த சாஸ்திரங்களைப் பயிற்றுவித்து வந்ததுடன், அவா்களைச் சிறந்த அத்வைத வேதாந்த அறிஞா்களாக உருவாக்கும் பணியிலும் ஈடுபட்டாா்.

இந்திய அறிவு அமைப்புகள், பண்பாடு மற்றும் பாரம்பரியத்தைப் பாதுகாத்து பரப்புவதற்காக 2000-ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட முல்லைவாசல் பாரம்பரிய அறக்கட்டளையின் நிா்வாக அறங்காவலராகவும் செயல்பட்டாா்.

காஞ்சி மகாபெரியவரால் ‘வேத பாஷ்யரத்னம்’ உள்ளிட்ட பட்டங்களும், குடியரசுத் தலைவரால் ‘ரிஷி சம்மான்’ விருதும் பெற்றுள்ளாா். மேலும், ‘அத்வைதசித்தி ரத்னாகரம்’, ‘வேதாந்த விபூஷணம்’ உள்ளிட்ட பட்டங்களையும் இவா் பெற்றுள்ளாா்.

இவரின் இறுதிச் சடங்கு நிகழ்ச்சி சென்னை சம்ஸ்கிருத கல்லூரி அருகில் உள்ள வீட்டில் திங்கள்கிழமை (செப். 28) காலை 7.30 மணியளவில் நடைபெறுகிறது. பின்னா் கிண்டியில் உள்ள அவா்களுக்கு சொந்தமான இடத்தில் அவரின் உடல் தகனம் செய்யப்படுகிறது. இவருக்கு ராமசுப்பிரமணிய சா்மா என்ற மகனும், ஸ்ரீவித்யா என்ற மகளும் உள்ளனா்.

தொடா்புக்கு மருமகன் ராமகிருஷ்ணன்: 9844092056.

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