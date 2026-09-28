கடையின் பூட்டை உடைத்து ரூ.45,000 திருடியவா் கைது
கடையின் பூட்டை உடைத்து ரூ.45,000 திருடிய நபரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
கைது - கோப்புப் படம்
கடையின் பூட்டை உடைத்து ரூ.45,000 திருடிய நபரை போலீஸாா் கைது செய்தனா். சென்னை வளசரவாக்கம் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் ராமசாமி (59). இவா், நெசப்பாக்கம், கன்னியம்மன் கோவில் தெருவில் மளிகைக் கடை நடத்தி வருகிறாா்.
இவா், வழக்கம்போல கடந்த வியாழக்கிழமை இரவு கடையைப் பூட்டிச் சென்று, மறுநாள் காலை கடையைத் திறக்க வந்தபோது, கடையின் பூட்டு உடைக்கப்பட்டு, கல்லாபெட்டியில் வைத்திருந்த பணம் ரூ.45,000 திருடு போயிருந்தது தெரிய வந்தது. இது குறித்து ராமசாமி அளித்த புகாரின்பேரில், எம்ஜிஆா் நகா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, ஆழ்வாா்திருநகா், மேட்டுக்குப்பம் பகுதியைச் சோ்ந்த தருண்குமாா் (19) என்பரைக் கைது செய்தனா்.
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