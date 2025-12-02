வல்லக்கோட்டை முருகன் கோயிலில் காா்த்திகை பரணி உற்சவம்: பக்தா்கள் தரிசனம்
காா்த்திகை பரணி உற்சவத்தை முன்னிட்டு வல்லக்கோட்டை முருகன் கோயிலில் மூலவா் சுப்பிரமணியசுவாமி ராஜ அலங்காரத்திலும், உற்சவா் வீராசன அலங்காரத்திலும் அருள் பாலித்தனா்.
ஸ்ரீபெரும்புதூா் அடுத்த வல்லக்கோட்டையில் பிரசித்தி பெற்ற இக்கோயிலில் காா்த்திகை பரணி உற்சவத்தை முன்னிட்டு செவ்வாய்க்கிழமை அதிகாலை 5 மணிக்கு கோ பூஜை நடைபெற்று, முலவா் சுப்பிரமணிய சுவாமிக்கு சிறப்பு அபிஷோகம் நடைபெற்றது. வெற்றிலை மாலை அலங்காரத்தில், தலைப்பாகையுடன் ராஜ அலங்காரத்தில் அருள்பாலித்தாா்.
உற்சவா் வள்ளி தெய்வானை சமேத சுப்பிரமணியசுவாமிக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் செய்யப்பட்டு மயிலிறகு மாலை, சாமந்தி மாலை, வெறறிலை மாலை அணிந்து வீராசன கோலத்தில் பக்தா்களுக்கு அருள்பாலித்தாா். இதில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தா்கள் தரிசனம் செய்தனா்.
சென்னை , அமைந்தகரை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இருந்து சுமாா் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பக்தா்கள் 38-ஆவது ஆண்டாக பாத யாத்திரையாக வல்லக்கோட்டை முருகன் கோயிலுக்கு வந்தனா்.
பாத யாத்திரை வந்த பக்தா்கள் முன்னதாக வடக்கு மாடவீதியில் உள்ள சிவன் கோயிலில் சிறப்பு வழிபாட்டில் ஈடுபட்டு அங்கிருந்து அண்ணா நகா் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் எம்.கே.மோகன் தலைமையில் கோயிலுக்கு வந்து வேலுக்கு சிறப்பு பூஜைகள் செய்து சுவாமி தரிசனம் செய்தனா்.
பக்தா்களுக்கு கோயில் நிா்வாகத்தின் சாா்பில் மோா், கதம்பசாதம் பிரசாதமாக வழங்கப்பட்டது. நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகளை கோயில் நிா்வாக அலுவலா் சோ.செந்தில்குமாா், அறங்காவலா் குழு தலைவா் செந்தில் தேவராஜ், அறங்காவலா்கள் விஜயகுமாா், கலைச்செல்வி கோபால், மோகனகிருஷ்ணன், செல்வகுமரன் ஆகியோா் செய்திருந்தனா்.