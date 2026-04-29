காஞ்சிபுரம்

நாளை ஆதிசங்கரா் வீதியுலா

Updated On :28 ஏப்ரல் 2026, 11:45 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

காஞ்சிபுரம் காமாட்சி அம்மன் கோயிலிலிருந்து ஆதிசங்கரா் சிலை ராஜவீதிகளில் ஊா்வலமாக எடுத்துச் செல்லப்பட இருப்பதாக சங்கர மடத்தின் மேலாளா் அரவிந்த் சுப்பிரமணியன் செவ்வாய்க்கிழமை தெரிவித்தாா்.

இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியது.

அத்வைத வேதாந்தத்தை பரப்பியவரும்,கனகதாரா ஸ்தோத்திரம்,விவேக சூடாமணி,செளந்தா்ய லஹரி போன்ற நூல்களை அருளியவருமான ஆதிசங்கரரின் ஜெயந்தி உற்சவம் காஞ்சிபுரம் காமாட்சி அம்மன் கோயிலில் ஏப்.21 முதல் தொடா்ந்து 10 நாட்கள் ஏப்.30 வரை நடைபெறுகிறது.

இந்தப் பத்து நாள்களிலும் அம்மன் மீது ஆதிசங்கரா் அருளிய செளந்தா்ய லஹரி பாடல்கள் 100 ஐ தினசரி 10 வீதம் தொடா்ந்து 10 நாட்களுக்கு பாடப்பட்டு வருகிறது. ஒவ்வொரு பாடலுக்கும் ஒரு தீபாராதனையும் அம்மனுக்கு நடத்தப்பட்டு வருகிறது.நிறைவு நாளான ஏப்.30 ஆம் தேதி ஆதிசங்கரரின் சிலை காமாட்சி அம்மன் கோயிலிலிருந்து நகரின் ராஜவீதிகளில் வீதியுலாவாக எடுத்துச் செல்லப்பட்டு சிறப்பு தீபாராதனைகளும் நடைபெறவுள்ளன என அவா் தெரிவித்தாா்.

தொடர்புடையது

காஞ்சிபுரம் காமாட்சி அம்மன் கோயிலில் தங்கத்தோ் வீதியுலா

காஞ்சிபுரம் காமாட்சி அம்மன் கோயிலில் தங்கத்தோ் வீதியுலா

‘ஊழல் செய்ய மாட்டேன்’! காமாட்சி அம்மன் கோயிலில் சத்தியம் செய்த தவெக வேட்பாளா்

‘ஊழல் செய்ய மாட்டேன்’! காமாட்சி அம்மன் கோயிலில் சத்தியம் செய்த தவெக வேட்பாளா்

நாளை காஞ்சிபுரத்தில் 2,000 மாணவ, மாணவிகள் கூட்டுப் பிராா்த்தனை

நாளை காஞ்சிபுரத்தில் 2,000 மாணவ, மாணவிகள் கூட்டுப் பிராா்த்தனை

காஞ்சி காமாட்சி அம்மனை மலா்கள் தூவி வரவேற்ற இஸ்லாமியா்கள்

காஞ்சி காமாட்சி அம்மனை மலா்கள் தூவி வரவேற்ற இஸ்லாமியா்கள்

பில்லா ரீ-ரிலீஸ் டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

பில்லா ரீ-ரிலீஸ் டிரைலர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
கூலி பவர்ஹவுஸ்!
வீடியோக்கள்

கூலி பவர்ஹவுஸ்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
விஜய் தவறான கருத்தை விதைக்கிறார்! - Tamilisai விமர்சனம்!
வீடியோக்கள்

விஜய் தவறான கருத்தை விதைக்கிறார்! - Tamilisai விமர்சனம்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | மே 4-ல் நிகழப்போகிறதா புரட்சி? | News & Views | Epi - 29 | Dinamani
வீடியோக்கள்

Podcast | மே 4-ல் நிகழப்போகிறதா புரட்சி? | News & Views | Epi - 29 | Dinamani

தினமணி செய்திச் சேவை

10 மணி நேரங்கள் முன்பு