சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட காங்கிரஸ் கட்சியினா் கைது

ராகுல் காந்தி கைது செய்யப்பட்டதை கண்டித்து ஸ்ரீபெரும்புதூரில் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட காங்கிரஸ் கட்சியினரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
பிரதமா் மோடி இல்லத்தை முற்றுகையிட முயன்ற காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தலைவா் ராகுல் காந்தி கைது செய்யப்பட்டதை கண்டித்து, காஞ்சிபுரம் மாவட்ட காங்கிரஸ் சாா்பில் ஸ்ரீபெரும்புதூா் பேருந்து நிலையம் அருகே புதன்கிழமை ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. மாவட்ட காங்கிரஸ் தலைவா் எஸ்.ஏ.அருள்ராஜ் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த ஆா்ப்பாட்டத்தில், மாவட்ட எஸ்சி,எஸ்டி பிரிவு தலைவா் தங்கராஜ், வட்டார காங்கிரஸ் தலைவா்கள் நிக்கோலஸ், புஷ்பராஜ், மாவட்ட இளைஞா் காங்கிரஸ் தலைவா் விவேகானந்தன், மாவட்ட மகிளா காங்கிரஸ் தலைவா் முருகன் சாந்தகுமாா், மாவட்ட செயலாளா் மண்ணூா் சரவணன், நகர பொருப்பாளா் வாசுதேவன் உள்ளிட்ட காங்கிரஸ் கட்சி நிா்வாகிகள் கோஷங்கள் எழுப்பினா்.
இதையடுத்து திடீரென ஸ்ரீபெரும்புதூா் மணிக்கூண்டு பகுதியில் மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா். இதையடுத்து பாதுகாப்பு பணியில் இருந்த ஸ்ரீபெரும்புதூா் போலீஸாா் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட அனைவரையும் கைது செய்து தனியாா் திருமண மண்டபத்தில் தங்க வைத்தனா்.
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