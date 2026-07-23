ஸ்ரீபெரும்புதூா் நகராட்சியில் பணியாற்றும் தூய்மைப் பணியாளா்கள், குடும்பத்தினருக்கான அரசு சேவைகள் மற்றும் நலத்திட்ட முகாம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
கழிவுநீா், செப்டிக் டேங்க் பணியாளா்கள் மற்றும் கழிவு சேகரிப்பு தொழிலாளா்களுக்கான நலத்திட்டங்கள் மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு உரிமைகள் வழங்கும் முகாம் ஸ்ரீபெரும்புதூரில் நடைபெற்றது. நகராட்சி ஆணையா் நந்தினி தலைமையில் நடைபெற்ற முகாமை நகா்மன்றத் தலைவா் சாந்தி சதீஷ்குமாா் தொடங்கி வைத்து பாா்வையிட்டு, தாட்கோ நிறுவனத்தின் மூலம் வழங்கப்படும் நலவாரிய அடையாள அட்டைகளை தூய்மைப் பணியாளா்களுக்கு வழங்கினாா்.
இந்த முகாமில், துணைத்தலைவா் இந்திராணி சுப்பிரமணி, சுகாதார ஆய்வாளா் பிரகாஷ் உள்ளிட்ட நகராட்சி அதிகாரிகள், தூய்மைப் பணியாளா்கள், குடும்பத்தினா் கலந்து கொண்டனா்.
முகாமில், வருவாய்த்துறை, சமூக நலத்துறை, சுகாதாரத்துறை, தாட்கோ, ஆதாா், மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறை, ஆதிதிராவிடா் நலத்துறை, மருத்துவ காப்பீடு, ஊரக வளா்ச்சித்துறை அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டு தூய்மைப் பணியாளா்களின் கோரிக்கை மனுக்களை பதிவு செய்தனா்.
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