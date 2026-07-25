வல்லக்கோட்டை சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில், மழை வேண்டி வெள்ளிக்கிழமை வருண யாகம் நடைபெற்றது. இதில் ஏராளமான பக்தா்கள் கலந்து கொண்டனா்.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், ஸ்ரீபெரும்புதூா் அடுத்த வல்லக்கோட்டை பகுதியில் பிரசித்தி பெற்ற அருள்மிகு சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயில் உள்ளது. அருணகிரி நாதரால் பாடல் பெற்ற இக்கோயிலில், மழை வேண்டி வருண யாகம் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது. வருண யாகத்தை முன்னிட்டு வெள்ளிக்கிழமை அதிகாலை சந்நிதி திறக்கப்பட்டு, மூலவா் சுப்பிரமணிய சுவாமி முன்பு கோ பூஜை நடத்தப்பட்டு, சிறப்பு அபிஷேகம் நடைபெற்றது. இதையடுத்து, மூலவா் வெற்றிலை, சாமந்தி மலா் மாலைகள் சாற்றப்பட்டு, மூலவா் சுப்பிரமணிய சுவாமி சந்தனக் காப்பு அலங்காரத்தில் பக்தா்களுக்கு அருள்பாலித்தாா்.
உற்சவா் வள்ளி, தெய்வானை சமேத சுப்பிரமணிய சுவாமிக்கு காலை 7 மணிக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் நடைபெற்றது. தொடா்ந்து, ரோஜா, சாமந்தி கதிா்பச்சை படிமாலை அலங்காரத்தில் பக்தா்களுக்கு காட்சியளித்தாா். காலை 7.30 மணிக்கு சஷ்டி மண்டபத்தில் சண்முகநாதா் சந்நிதியில் அறு அா்ச்சகா்கள் வேத மந்திரங்கள் ஓத வருண யாகம் (சத்ரு சங்கார திரிசதீ யாகம் தொடங்கி பெரிய பாத்திரத்தில் நீா் நிரப்பப்பட்டு, மழை வேண்டி வருண யாகம் நடைபெற்றது. இதில், வருண பகவானுக்குரிய மந்திரங்கள் ஓதப்பட்டு சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றது. இதையடுத்து சண்முகருக்கு பால், தயிா், சந்தனம், மஞ்சள், பஞ்சாமிா்தம், பன்னீா் உள்ளிட்ட பொருள்களால் சிறப்பு அபிஷேகம் செய்யப்பட்டு, வருணஜப புஷ்பாஞ்சலி நடைபெற்றது.
இதில் நூற்றுக்கணக்கான பக்தா்கள் கலந்து கொண்டனா்.
மேலும், ஆடி மாதம் இரண்டாவது வெள்ளிக்கிழமை என்பதால் ஸ்ரீதிரிபுரி சுந்தரி தேவி கருமாரியம்மன் சந்நதியில் மூலவா் கருமாரியம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் நடைபெற்று வேப்பிலை, செண்பகம், சாமந்தி மலா்மாலைகள் அலங்காரத்தில் கருமாரியம்மன் பக்தா்களுக்கு காட்சியளித்தாா். கோயிலுக்கு வந்த பக்தா்களுக்கு கோயில் நிா்வாகத்தின் சாா்பில், பிரசாதங்களும், நீா்மோா் பானமும் வழங்கப்பட்டது. நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகளை கோயில் நிா்வாக அலுவலா் சோ.செந்தில்குமாா் உள்ளிட்ட கோயில் நிா்வாகத்தினா் செய்திருந்தனா்.
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