காஞ்சிபுரம்

காஞ்சிபுரத்தில் ஸ்ரீ விஜேயந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் ஜெயந்தி விழா

காஞ்சிபுரம் சங்கர மடத்தின் பீடாதிபதி ஸ்ரீ விஜயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகளின் ஜெயந்தி தினத்தையொட்டி சனிக்கிழமை அவருக்கு இளைய பீடாதிபதி சத்திய சந்திர சேகரேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் புனித நீா்க் குடங்களால் சிறப்பு அபிஷேகம் செய்தாா்.

ஸ்ரீ விஜயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகளுக்கு புனிதநீா்க் குடங்களால் சிறப்பு அபிஷேகம் செய்த இளைய பீடாதிபதி சத்திய சந்திர சேகரேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள்.
Updated On :14 மார்ச் 2026, 6:35 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

காஞ்சி சங்கர மடத்தின் பீடாதிபதி ஸ்ரீ விஜயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகளின் ஜெயந்தி தினத்தையொட்டி, ஸ்ரீ மடத்தின் வளாகத்தில் காலையில் சிறப்பு ஹோமங்கள் நடைபெற்றன. பின்னா் ஸ்ரீ மடத்தின் வளாகத்தில் அமைக்கப்பட்டிருந்த தொட்டி ஒன்றில் ஸ்ரீ விஜயேந்திரா் அமா்ந்த போது இளைய பீடாதிபதி சத்திய சந்திர சேகரேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் அவருக்கு புனிதநீா் க்குடங்களால் சிறப்பு கலசாபிஷேகம் செய்தாா். தொடா்ந்து இரு பீடாதிபதிகளும் சிம்மாசனத்தில் அமா்ந்தவாறு பக்தா்களுக்கு ஆசி வழங்கினா்.

மாலையில் சங்கர மட வளாகத்தில் உள்ள ஸ்ரீஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் அதிஷ்டானத்தில் விஜயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் புஷ்பாஞ்சலி செய்தாா். இதையடுத்து, வெள்ளி சிம்மாசனத்தில் இருந்த விஜயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகளுக்கு இளைய பீடாதிபதி புஷ்பாஞ்சலி செய்தாா். மகாலட்சுமி சுப்பிரமணியன் அறக்கட்டளை சாா்பில் புஷ்பாஞ்சலி நடைபெற்றது. விழாவையொட்டி, காஞ்சிபுரம் சங்கரா கல்லூரி சாா்பில் கச்சபேசுவரா் கோயிலின் முன் அன்னதானம் நடைபெற்றது. அன்னதானத்தை கல்லூரியின் தலைவா் சேது.எஸ்.ராமச்சந்திரன், முதல்வா் கே.ஆா்.வெங்கடேசன் ஆகியோா் தொடங்கி வைத்தனா். சங்கர மடத்தின் நுழைவு வாயிலில் காஞ்சி காமாட்சி சங்கர மட வரவேற்புக் குழுவின் தலைவா் ஜீவானந்தம் தலைமையில் அன்னதானம் நடைபெற்றது

புஷ்பாஞ்சலி விழாவில் இந்து மக்கள் கட்சி தலைவா் அா்ஜூன் சம்பத், மும்பை கல்வியாளா் சங்கா், காஞ்சிபுரம் சங்கர மட வரவேற்புக் குழு நிா்வாகிகள் பாபு, ராஜேஷ் ஜெயின், சுப்பிரமணியன் மற்றும் திரளான பக்தா்களும் கலந்து கொண்டனா்.

ஸ்ரீஆதிசங்கரரின் பாதுகைக்கு ஸ்ரீ விஜயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் புஷ்பாஞ்சலி

