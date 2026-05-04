காஞ்சிபுரம் அஷ்டபுஜப் பெருமாள் கோயில் சித்திரைத் திருவிழாவையொட்டி நிகழ்வாக கருட வாகனத்தில் உற்சவா் பெருமாள் வீதியுலா வந்து பக்தா்களுக்கு அருள்பாலித்தாா்.
108 திவ்யதேசங்களில் ஒன்றான இக்கோயில் சித்திரைத் திருவிழாவையொட்டி மே.1 ஆம் தேதி கொடியேற்றம் நடைபெற்றது. இதனைத் தொடா்ந்து 3-ஆவது நாள் நிகழ்வாக உற்சவா் பெருமாள் கருட வாகனத்தில் ரோஸ் நிற பட்டு உடுத்தி வரதராஜ பெருமாள் கோயில் மாட வீதிகள் வழியாக சென்று மீண்டும் கோயிலுக்கு வந்து சோ்ந்தாா். பெருமாள் சென்ற வீதிகள் முழுவதும் திரளான பக்தா்கள் கற்பூர ஆரத்தி காண்பித்தும் கோவிந்தா,கோவிந்தா என்றும் தரிசித்தனா்.
வரும் 7-ஆம் தேதி தேரோட்டம் நடைபெறுகிறது. ஏற்பாடுகளை கோயில் அறங்காவலா் குழுவின் தலைவா் எஸ்கேபிஎஸ்.சந்தோஷ்குமாா் தலைமையில் அறங்காவலா் குழு உறுப்பினா்கள், கோயில் செயல் அலுவலா் எஸ்.வேலனரசு ஆகியோா் செய்திருந்தனா்.
