Dinamani
மே 8-இல் 19 மாவட்டங்களுக்கு பலத்த மழை எச்சரிக்கை!பிளஸ் 2 தோ்வு முடிவுகள் தாமதமாக வாய்ப்பு?தேர்தல் நடைமுறை விதிகள் இன்று மாலையுடன் நிறைவு!2025-26 நிதியாண்டில் நேரடி வரி வசூல் ரூ. 23.40 லட்சம் கோடி!அமெரிக்காவில் இந்திய முதலீடுகள் அதிகரிப்பு!
/
காஞ்சிபுரம்

ஆலந்தூரில்...

ஆலந்தூா் தொகுதியில் 13 சுயேச்சை வேட்பாளா்கள் உள்பட மொத்தம் 23 வேட்பாளா்கள் பெற்ற வாக்குகள்

News image

ம.ஹரிஷ்

Updated On :6 மே 2026, 2:37 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஆலந்தூா் தொகுதியில் 13 சுயேச்சை வேட்பாளா்கள் உள்பட மொத்தம் 23 வேட்பாளா்கள் பெற்ற வாக்குகள்:

ம.ஹரிஷ் - தவெக - 1,12,205

தா.மோ.அன்பரசன் - திமுக - 82,596

எஸ்.சரவணன் - அதிமுக - 52,243

ஒய்.ஜி.மகாலட்சுமி - 10,405

அக்னி செல்வராசு - நாடாளும் மக்கள் கட்சி - 233

அரவிந்த் சந்திரசேகா் - இந்து திராவிட மக்கள் கட்சி - 77

பி.கல்யாணராம்குமாா் - நாம் இந்தியா் பாா்ட்டி - 60

எஸ்.ராயப்பன் - தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி - 89,

ஏ.வேலுச்சாமி - புதிய தமிழகம் - 93

என்.ஹரிகிருஷ்ணன் - அகில இந்திய புரட்சித் தலைவா் மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் - 317

சுயேச்சைகள் பெற்ற வாக்குகள் விவரம்:

வி.அன்பரசன் - 120

ஏ.சரவணன் - 78

எஸ்.சரவணன் - 76

தி.சரவணன்- 50

ஆா்.சரவணன் - 150

ஆா். சுரேஷ் - 168

செங்கொடி விஜயலட்சுமி - 233

ஆா்.செல்வக்குமாா் - 69

ஜி.டேனியல் அந்தோணிராஜ் - 19

மகேஷ் குமாா் - 105

ஜி.ரமணன் - 17

கே.வேலாயுதம் - 51

எம்.ஹரிஷ் - 853

மொத்த வாக்குகள் - 3,01,127

பதிவானவை - 2,60,307

நோட்டாவில் பதிவானவை - 1,263

நிராகரிக்கப்பட்டவை - 96

த.வெ.க. சாா்பில் போட்டியிட்ட சென்னை ஆலந்தூா் பகுதி புதுப்பேட்டையைச் சோ்ந்த ம.ஹரிஷ் வெற்றி பெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டு அதற்கான சான்றிதழை தொகுதி தோ்தல் அலுவலா் மோகன்ராஜ் வழங்கினாா்.

தொடர்புடையது

சென்னை தோ்தல் முடிவுகள் விவரம்!

சென்னை தோ்தல் முடிவுகள் விவரம்!

சட்டப் பேரவைத் தோ்தல்-2026: கோவை மாவட்ட தொகுதிகள் முடிவுகள்

சட்டப் பேரவைத் தோ்தல்-2026: கோவை மாவட்ட தொகுதிகள் முடிவுகள்

28 ஆலந்தூா்

28 ஆலந்தூா்

ஓட்டப்பிடாரம் தொகுதியில் வெற்றிவாகை சூடிய தவெக! 5 ஆம் இடம் பிடித்த புதிய தமிழகம்!

ஓட்டப்பிடாரம் தொகுதியில் வெற்றிவாகை சூடிய தவெக! 5 ஆம் இடம் பிடித்த புதிய தமிழகம்!

வீடியோக்கள்

விஜய் அடுத்தடுத்து எடுக்கும் முடிவுகள்...: வலைப்பேச்சு அந்தணன் Exclusive | TVK Vijay |
வீடியோக்கள்

விஜய் அடுத்தடுத்து எடுக்கும் முடிவுகள்...: வலைப்பேச்சு அந்தணன் Exclusive | TVK Vijay |

தினமணி செய்திச் சேவை

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
கொளத்தூரில் மு.க. ஸ்டாலின் கண்ணீரில் திமுக தொண்டர்கள்! | DMK
வீடியோக்கள்

கொளத்தூரில் மு.க. ஸ்டாலின் கண்ணீரில் திமுக தொண்டர்கள்! | DMK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெக அழைத்தால் என்ன செய்வீர்கள்? விசிக, கம்யூ. தலைவர்கள் விளக்கம்! | VCK | CPI | CPM
வீடியோக்கள்

தவெக அழைத்தால் என்ன செய்வீர்கள்? விசிக, கம்யூ. தலைவர்கள் விளக்கம்! | VCK | CPI | CPM

தினமணி செய்திச் சேவை

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெகவை நோக்கி நகரும் காங்கிரஸ் | TVK Vijay | TN Election 2026 | Congress | TVK 108
வீடியோக்கள்

தவெகவை நோக்கி நகரும் காங்கிரஸ் | TVK Vijay | TN Election 2026 | Congress | TVK 108

தினமணி செய்திச் சேவை

12 மணி நேரங்கள் முன்பு