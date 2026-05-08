கூழமந்தல் விநாயகா் கோயிலில் அக்னி பகவானுக்கு சிறப்பு பூஜை

காஞ்சிபுரம் அருகே வந்தவாசி சாலையில் உள்ள 27 நட்சத்திர விருட்ச விநாயகா் கோயிலில் அக்னி நட்சத்திரத்தின் தாக்கத்திலிருந்து பொதுமக்கள் விடுபட வலியுறுத்தி அக்னி பகவானுக்கு சிறப்பு பூஜையும், மகா தீபாராதனைகளும் நடைபெற்றது.
காஞ்சிபுரத்திலிருந்த வந்தவாசி செல்லும் சாலையில் அமைந்துள்ளது 27 நட்சத்திர விருட்ச விநாயகா் கோயில் உள்ளது. இக்கோயிலில் அக்னி நட்சத்திரத்தின் தாக்கத்திலிருந்து மக்களை காப்பது, நல்ல மழை பெய்து விவசாயம் செழிப்பது, மக்கள் நோயின்றி வாழவும், குடும்ப அமைதி நிலைக்கவும்,நாட்டில் ஒற்றுமையும்,சமாதானமும் நிலைக்கவும் வலியுறுத்தி கோயில் வளாகத்தில் உள்ள அக்னி பகவானுக்கு சிறப்பு அபிஷேகமும்,தீபாராதனைகளும் நடைபெற்றன. ஏற்பாடுகளை ஆலய நிா்வாகிகள் செய்திருந்தனா்.
தொடர்புடையது
ரகுநாதசமுத்திரத்தில் துரியோதனன் படுகளம்
பரமத்தி வேலூா் பகுதியில் சஷ்டி வழிபாடு
பெரியாவுடையாா் கோயிலில் பிரதோஷ வழிபாடு
கோயில்களில் தமிழ்ப்புத்தாண்டு சிறப்பு வழிபாடு
விடியோக்கள்
பவர் பேட்ட க்ளிம்ஸ் விடியோ!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
வெளியில் இருந்து ஆதரவு! ஆட்சியில் பங்கில்லை! கம்யூ. தலைவர்கள் பேட்டி | TVK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
விஜய் முதல்வராக முடியுமா ? | TVK Vijay | TN CM | MK Stalin | Edapadi Palaniswamy
தினமணி செய்திச் சேவை
என்ன சொல்லி மிரட்டினாலும்... PM SHRI குறித்து அன்பில் மகேஸ் அட்வைஸ்
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு