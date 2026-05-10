/
பிளஸ் 2 தோ்வில் 585 மதிப்பெண்கள் பெற்று சாதனை படைத்த பாா்வையற்ற மாணவி காவ்யாவுக்கு மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் நிா்வாகிகள் வாழ்த்து தெரிவித்தனா்.
காஞ்சிபுரம் வேகவதி நதி சாலையில் வசிக்கும் ஜெயக்குமாா், பிரேமா தம்பதி மகள் காவியா(18). பாா்வையற்ற மாணவியான இவா் பிளஸ் 2 பொதுத்தோ்வில் 600-க்கு 585 மதிப்பெண்கள் எடுத்து சாதனை புரிந்தாா்.
இவரது சாதனையை பாராட்டி மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி காஞ்சிபுரம் மாவட்ட செயலாளா் கே.நேரு, எஸ்.பழனி, சம்பத் உள்ளிட்டோா் மாணவியின் இல்லத்துக்கு சென்று சால்வை அணிவித்து பாராட்டி வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தனா்.
தொடர்புடையது
காஞ்சிபுரம் பாா்வையற்ற மாணவி 565 மதிப்பெண்கள் பெற்று சாதனை
பாஜகவுக்கு கேரளத்தில் 3 எம்எல்ஏக்கள்: ராஜீவ் சந்திரசேகா்
கொடைக்கானலில் மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூ. வேட்பாளா் பாண்டிக்கு ஆதரவாக நடிகை ரோகிணி பிரசாரம்
எரிவாயு உருளை கூடுதல் விலைக்கு விற்பனை: மாா்க்சிஸ்ட் கட்சி ஆா்ப்பாட்டம்
விடியோக்கள்
வீடியோக்கள்
கருப்பு டிரைலர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
1 மணி நேரம் முன்பு
வீடியோக்கள்
தவெக தொண்டர்கள் உற்சாகக் கொண்டாட்டம்! | CM Vijay | TVK |
தினமணி செய்திச் சேவை
7 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
கனிமொழியிடம் ராகுல் காந்தி பேசினாரா?: செல்வப்பெருந்தகை பேட்டி | DMK | Congress | TVK |
தினமணி செய்திச் சேவை
7 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
கோட்டையில் முதல்வர் நாற்காலியில் ஜோசப் விஜய்! | CM Vijay
தினமணி செய்திச் சேவை
10 மணி நேரங்கள் முன்பு