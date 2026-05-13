தேசிய சதுரங்கப் போட்டி

குன்றத்தூா் அடுத்த கோவூா் பகுதியில் இயங்கி வரும் ஸ்ரீகிரிஷ் சா்வதேச பள்ளியில் நடைபெற்ற தேசிய சதுரங்கப் போட்டியில் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
கடந்த 4-ஆம் தேதி தொடங்கி திங்கள்கிழமை வரை 8 நாட்கள் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில், தமிழ்நாடு, ஆந்திரம், உத்தரபிரதேசம், கா்நாடகம் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலங்களை சோ்ந்தவா்களும், அமெரிக்கா, இவங்கையைச் சோ்ந்த சிறுவா்கள் முதல் 60 வயது முதியவா்கள் வரை சுமாா் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டவா்கள் போட்டியில் கலந்து கொண்டனா்.
ஸ்ரீகிரிஷ் சா்வதேச பள்ளியின் தலைவா் ஆா்.கிருஷ்ணமூா்த்தி தலைமையில் போட்டியை செஸ் கிராண்ட் மாஸ்டா்கள் சுந்தரராஜன் கிதம்பி, செந்தில்மாறன் ஆகியோா் தொடங்கி வைத்தனா். போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றவா்களுக்கு பரிசளிப்பு விழா திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது. இதில், காஞ்சிபுரம் மாவட்ட சதுரங்க விளையாட்டு சங்கத்தின் தலைவா் அப்துல்ஹமீது, செயலாளா் ஜோதி பிரகாசம் ஆகியோா் கலந்து கொண்டு போட்டியில் வெற்றி பெற்றவா்களுக்கு முதல் பரிசு ரூ.1லட்சம் மற்றும் கோப்பை, 2-ஆம் பிரிசு ரூ.75 ஆயிரம் மற்றும் கோப்பை என பல்வேறு போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றவா்களுக்கு ரூ.15 லட்சம் ரொக்கப் பரிசும் கோப்பைகளையும் வழங்கினா்.
தொடர்புடையது
முதல்வராக விஜய் பதவியேற்பு: தவெகவினா் கொண்டாட்டம்
விரைவு சதுரங்கப் போட்டி
சதுரங்கப் போட்டியில் வென்ற மாணவிக்கு பாராட்டு
கோவில்பட்டி பகுதிகளில் ரமலான் சிறப்புத் தொழுகை
விடியோக்கள்
Podcast | பெரும்பான்மையை நிரூபித்த தவெக: தவறிய அதிமுக! | News and Views | Epi - 34
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
திமுக ஆதரவுடன் முதல்வராக முயன்ற EPS! சி.வி. சண்முகம் பரபரப்புக் குற்றச்சாட்டு! | ADMK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
"துரோகம்! அமைச்சரவை ஆசை!" EPS விமர்சனம்! | EPS | ADMK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
குதிரை பேரமா? பிரேமலதாவின் கேள்விக்கு பேரவையில் விஜய் பதில்! | TVK | DMDK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு