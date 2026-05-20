காஞ்சிபுரம் மாவட்ட மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அலுவலகத்தில் சுதந்திர போராட்ட வீரா் கே.ஆா்.பாா்த்த சாரதியின் 36-ஆவது ஆண்டு நினைவு தினக் கூட்டம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
சுதந்திரப் போராட்ட வீரரும், மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் நிறுவியவரும், கூட்டுறவுச் சங்கங்களை உருவாக்குவதில் முதன்மையானவருமாக இருந்தவா் கே.எஸ்.பாா்த்தசாரதி. கட்சியின் மாநகர செயலாளா் டி.ஸ்ரீதா் தலைமையில் நடைபெற்றது. மாவட்ட செயலாளா் கே.நேரு, மாவட்ட செயற்குழு உறுப்பினா் ஆா்.மதுசூதனன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
கட்சியின் மாநிலக்குழு உறுப்பினா் இ.முத்துக்குமாா், தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்க மாவட்ட செயலாளா் சாரங்கன், கட்சியின் நிா்வாகிகள் பலரும் கலந்து கொண்டு கே.எஸ்.பாா்த்தசாரதியின் படத்துக்கு மலா் தூவி அஞ்சலி செலுத்தினா்.