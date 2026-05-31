Dinamani
நடிகர் அஜித் குமாரின் தாயார் உடலுக்கு முதல்வர் விஜய் அஞ்சலி! திருவாரூர்: சேங்காலிபுரம் பகுதியில் வீடு புகுந்து மேஸ்திரி படுகொலை - 3 பேர் கைதுபெங்களூரில் ஐபிஎல் கொண்டாட்டங்களுக்கு தடைஆளுநர் மாளிகையில் காவி உடையில் திருவள்ளுவர் படம்: உதயநிதி ஸ்டாலின் கண்டனம்!ஆட்சி அமைக்க டி.கே. சிவகுமாருக்கு ஆளுநர் அழைப்பு சென்னை உள்பட 5 மாவட்ட ஆட்சியர்கள் மாற்றம் குற்ற வழக்குத் தொடர்வுத்துறை இயக்குநர் கிருஷ்ணராஜா பணிநீக்கம்
/
காஞ்சிபுரம்

வல்லக்கோட்டை முருகன் கோயிலில் தீா்த்தவாரி உற்சவம்

வல்லக்கோட்டை முருகன் கோயிலில் தீா்த்தவாரி உற்சவம்

News image
Updated On :31 மே 2026, 2:00 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

வல்லக்கோட்டை முருகன் கோயிலில் நடைபெற்று வரும் வைகாசி விசாக பிரம்மோற்சவத்தையொட்டி சனிக்கிழமை தீா்த்தவாரி உற்சவம் நடைபெற்றது. இதில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தா்கள் கலந்துக்கொண்டு சாமி தரிசனம் செய்தனா்.

காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், ஸ்ரீபெரும்புதூா் அடுத்த வல்லக்கோட்டை பகுதியில் பிரசித்தி பெற்றி அருள்மிகு சுப்பிரமணியசுவாமி திருக்கோயில் உள்ளது. இக்கோயிலில், கடந்த 7ஆண்டுகளுக்கு பிறகு வைகாசி விசாக பிரம்மோற்சவ விழா கடந்த 21ஆம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது.

இதையடுத்து கடந்த பத்து நாள்களாக உற்சவா் சுப்பிரமணிய சுவாமி காலை மற்றும் மாலை நேரங்களில் பல்வேறு வாகனங்களில் வீதிஉலா வந்து பக்தா்களுக்கு அருள்பாலித்தாா். விழாவின் 7ஆவது நாளான கடந்த 27ஆம்தேதி தோ்திருவிழாவும் நடைபெற்றது.

இந்த நிலையில், வைகாசி விசாக பிரம்மோற்சவ விழாவின் 10-ஆவது நாளான சனிக்கிழமை தீா்த்தவாரி உற்சவம் நடைபெற்றது. தீா்த்தவாரி உற்சவத்தை முன்னிட்டு அதிகாலை 4 மணிக்கு சந்நதி திறக்கப்பட்டு சிறப்பு பூஜைகளுடன் 4.30 மணிக்கு மூலவா் சுப்பிரமணிய சுவாமிக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் மற்றும் ஆராதனை நடைபெற்றது. இதையடுத்து உற்சவா் சுப்பிரமணிய சுவாமிக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் நடைபெற்று மலா்மாலை அலங்காரத்தில் மயில் வாகனத்தில் வீதிஉலா வந்து பக்தா்களுக்கு அருள்பாலித்தாா். இதையடுத்து வஜ்ரதீா்த்த குளத்தில் சுப்பிரமணிய சுவாமியின் சக்தி ஆயுதத்திற்கு பூஜைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு தீா்த்தவாரி உற்வம் நடைபெற்றது. இதில் சுமாா் 10ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட் பக்தா்கள் கலந்துக்கொண்டு சாமி தரிசனம் செய்தனா்.

தீா்த்தவாரி உற்சவத்தை முன்னிட்டு கோயில் மகா மண்டபம் பழங்கள் மற்றும் பூக்களால் அலங்காரம் செய்யப்பட்டிருந்தது பக்தா்களை வெகுவாக கவா்ந்தது. விழாவிற்கான ஏற்பாடுகளை கோயில் நிா்வாக அலுவலா் சோ.செந்தில்குமாா் உள்ளிட்ட அறங்காவலா் குழுவினா், விழா குழுவினா் செய்திருந்தனா்.

தொடர்புடையது

மாயூரநாதா் கோயிலில் வைகாசி விசாக தீா்த்தவாரி

மாயூரநாதா் கோயிலில் வைகாசி விசாக தீா்த்தவாரி

வல்லக்கோட்டை முருகன் கோயிலில் வைகாசி விசாக தோ்திருவிழா

வல்லக்கோட்டை முருகன் கோயிலில் வைகாசி விசாக தோ்திருவிழா

வல்லக்கோட்டை முருகன் கோயிலில் வைகாசி விசாக பிரம்மோற்சவம் நாளை தொடக்கம்

வல்லக்கோட்டை முருகன் கோயிலில் வைகாசி விசாக பிரம்மோற்சவம் நாளை தொடக்கம்

வைகாசி கிருத்திகை: வல்லக்கோட்டை முருகன் கோயிலில் சிறப்பு வழிபாடு

வைகாசி கிருத்திகை: வல்லக்கோட்டை முருகன் கோயிலில் சிறப்பு வழிபாடு

விடியோக்கள்

ஆர்சிபிக்கு அநீதி?: சொந்த மண்ணில் கோப்பை வெல்லுமா குஜராத்?

ஆர்சிபிக்கு அநீதி?: சொந்த மண்ணில் கோப்பை வெல்லுமா குஜராத்?

”வட மாநிலத்தவர்களுக்கும் மகளிர் உரிமைத்தொகை? Full Report விரைவில்!”: அமைச்சர் மரிய வில்சன்!

”வட மாநிலத்தவர்களுக்கும் மகளிர் உரிமைத்தொகை? Full Report விரைவில்!”: அமைச்சர் மரிய வில்சன்!

UN Kannan Interview | F3 விவகாரம்.. எதிர்கொள்ளுமா இந்தியா?| Economic crisis | PM Modi | Rahul |India

UN Kannan Interview | F3 விவகாரம்.. எதிர்கொள்ளுமா இந்தியா?| Economic crisis | PM Modi | Rahul |India

சூர்யவன்ஷியையும் ஆர்ச்சரையும் மட்டும் நம்புனா...: கில்லி போல் ஆடிய கில்!

சூர்யவன்ஷியையும் ஆர்ச்சரையும் மட்டும் நம்புனா...: கில்லி போல் ஆடிய கில்!