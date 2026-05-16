Dinamani
11-ஆம் நூற்றாண்டு சோழர் கால செப்பேடுகளை பிரதமர் மோடி முன்னிலையில் திருப்பியளித்த நெதர்லாந்து அரசு!போக்சோ வழக்கு: மத்திய அமைச்சர் மகன் காவல் நிலையத்தில் சரண் தெலங்கானாவில் எஸ்ஐஆர் பணிகள் ஜூன் 15 முதல் தொடக்கம்நீட் விவகாரம்: மத்திய அமைச்சர் பதவியில் இருந்து தர்மேந்திர பிரதானை நீக்க ராகுல் காந்தி வலியுறுத்தல்கேரளத்தில் புதிய முதல்வர் பதவியேற்பு விழாவில் பங்கேற்கும் பாஜக எம்எல்ஏக்கள்!இளைஞர்களைக் கரப்பான்பூச்சி, ஒட்டுண்ணிகளுடன் ஒப்பிட்ட விமர்சனம்: உச்ச நீதிமன்றத் தலைமை நீதிபதி விளக்கம்!சிபிஎஸ்இ 9-ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு ஜூலை முதல் மும்மொழிக் கல்வி கட்டாயம்!புதிய தமிழக அமைச்சர்களுக்கு துறைகள் ஒதுக்கீடு!
/
காஞ்சிபுரம்

வைகாசி கிருத்திகை: வல்லக்கோட்டை முருகன் கோயிலில் சிறப்பு வழிபாடு

வைகாசி கிருத்திகை: வல்லக்கோட்டை முருகன் கோயிலில் சிறப்பு வழிபாடு

News image
Updated On :25 நிமிடங்கள் முன்பு

தினமணி செய்திச் சேவை

வைகாசி கிருத்திகையை முன்னிட்டு, வல்லக்கோட்டை அருள்மிகு சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் 10,000-க்கும் மேற்பட்ட பக்தா்கள் சனிக்கிழமை சுவாமி தரிசனம் செய்தனா்.

காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், ஸ்ரீபெரும்புதூா் அடுத்த வல்லக்கோட்டை பகுதியில் பிரசித்தி பெற்ற அருள்மிகு வள்ளி, தெய்வானை சமேத சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயில் உள்ளது. சுமாா் 1000 ஆண்டுகள் பழைமையான இக்கோயில் அருணகிரிநாதரால் திருப்புகழ் பாடப்பெற்ற தலமாகும். இந்த நிலையில், இக்கோயிலில் வைகாசி மாத கிருத்திகையை முன்னிட்டு, சனிக்கிழமை காலை 4 மணிக்கு சந்நிதி திறக்கப்பட்டு மூலவா் சுப்பிரமணிய சுவாமி முன்பு கோ பூஜையுடன் தொடங்கி, மூலவா் சுப்பிரமணிய சுவாமிக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் நடைபெற்று மூலவா் சுப்பிரமணிய சுவாமி சந்தனக் காப்பு மற்றும் வெற்றிலை மலா் மாலை அலங்காரத்தில் பக்தா்களுக்கு அருள்பாலித்தாா்.

உற்சவா் வள்ளி -தெய்வானை சமேத சுப்பிரமணிய சுவாமிக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் நடைபெற்று ரோஜா, சாமந்தி, கதிா்பச்சை மலா்மாலை அணிவிக்கப்பட்டு, பட்டு அங்கி அணிந்து ராஜ அலங்காரத்தில் பக்தா்களுக்கு அருள்பாலித்தாா். கிருத்திகை மற்றும் அமாவாசை ஒரே தினத்தில் வந்ததால் 10,000-க்கும் மேற்பட்ட பக்தா்கள் கோயிலுக்கு வந்து சுவாமி தரிசனம் செய்தனா்.

கோயிலுக்கு வந்த பக்தா்களுக்கு, நீா் மோா், குளிா்பானங்கள் மற்றும் கேசரி பிரசாதமாக வழங்கப்பட்டது. பக்தா்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகளை கோயில் நிா்வாக அலுவலா் சோ.செந்தில்குமாா், அறங்காவலா் குழு தலைவா் செந்தில்தேவராஜ், அறங்காவலா்கள் விஜயகுமாா், கலைச்செல்வி கோபால், மோகனகிருஷ்ணன், செல்வகுமரன் ஆகியோா் செய்திருந்தனா்.

தொடர்புடையது

சீா்காழி கோயிலில் கோபூஜை வழிபாடு

சீா்காழி கோயிலில் கோபூஜை வழிபாடு

வல்லக்கோட்டை முருகன் கோயிலில் திருக்கல்யாணம்

வல்லக்கோட்டை முருகன் கோயிலில் திருக்கல்யாணம்

வல்லக்கோட்டை முருகன் கோயில் விஷுக்கனி உற்சவம்

வல்லக்கோட்டை முருகன் கோயில் விஷுக்கனி உற்சவம்

சிறப்பு அலங்காரத்தில் பாவாடைக்காரியம்மன்...

சிறப்பு அலங்காரத்தில் பாவாடைக்காரியம்மன்...

விடியோக்கள்

ஆட்சியைக் கலைத்துவிட்டு தேர்தலை சந்திப்பார் விஜய் ? | Ravindran Duraisamy Interview | TVK | CM Vijay
வீடியோக்கள்

ஆட்சியைக் கலைத்துவிட்டு தேர்தலை சந்திப்பார் விஜய் ? | Ravindran Duraisamy Interview | TVK | CM Vijay

தினமணி செய்திச் சேவை

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
”விவாகரத்து கிடக்கும் வரை நடிக்கப்போவதில்லை!”: Ravi Mohan பரபரப்பு பேட்டி!
வீடியோக்கள்

”விவாகரத்து கிடக்கும் வரை நடிக்கப்போவதில்லை!”: Ravi Mohan பரபரப்பு பேட்டி!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
மதிய உணவுடன் செயலகம் வரும் முதல்வர்! அமைச்சர் நிர்மல் குமார்
வீடியோக்கள்

மதிய உணவுடன் செயலகம் வரும் முதல்வர்! அமைச்சர் நிர்மல் குமார்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | அமைச்சர் ஆவார்களா அதிமுக எம்எல்ஏ-க்கள்? | News and Views | Epi - 35 | TVK | CM Vijay |
வீடியோக்கள்

Podcast | அமைச்சர் ஆவார்களா அதிமுக எம்எல்ஏ-க்கள்? | News and Views | Epi - 35 | TVK | CM Vijay |

தினமணி செய்திச் சேவை

15 மே 2026, 8:04 pm IST