ஸ்ரீபெரும்புதூா் அரசு மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவு கட்டடம் திறப்பு
ஸ்ரீபெரும்புதூா் அரசு மருத்துவமனையில் ரூ.23.75 கோடியில் கட்டப்பட்டதீவிர சிகிச்சைப் பிரிவு கட்டடத்தை தமிழக முதல்வா் ஜோசப் விஜய் புதன்கிழமை காணொலி காட்சி மூலம் திறந்து வைத்தாா்.
தமிழக முதல்வரால் திறந்து வைக்கப்பட்ட தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவு கட்டடம்.
ஸ்ரீபெரும்புதூா் அரசு மருத்துவமனையில் ரூ.23.75 கோடியில் கட்டப்பட்டதீவிர சிகிச்சைப் பிரிவு கட்டடத்தை தமிழக முதல்வா் ஜோசப் விஜய் புதன்கிழமை காணொலி காட்சி மூலம் திறந்து வைத்தாா்.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், ஸ்ரீபெரும்புதூரில் உள்ள அறிஞா் அண்ணா அரசு மருத்துவமனையில் தினமும் சுமாா் 2,000-க்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்கள் புறநோயாளிகளாக சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனா். இந்த மருத்துவமனை சென்னனை பெங்களூா் தேசிய நெடுஞ்சாலைக்கு அருகே உள்ளதால் விபத்துகளில் சிக்கும் வாகன ஓட்டுநா்கள் மற்றும் பொதுமக்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்க போதுமான மருத்துவ உபகரணங்கள் மற்றும் உயிா் காக்கும் கருவிகள் இல்லாததால் முதல் உதவி சிகிச்சை மட்டுமே வழங்கப்பட்டு மேல் சிகிச்சைக்காக சுமாா் 30 கிமீ தொலைவில் உள்ள செங்கல்பட்டு மற்றும் சென்னை அரசு மருத்துவமனைகளுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டு வந்தனா்.
இதனால் இங்கேயே சிகிச்சை அளிக்கும் வகையில் தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவு தொடங்க வேண்டும் பொதுமக்கள் நீண்ட காலமாக கோரிக்கை விடுத்து வந்த நிலையில்,
தேசிய சுகாதார திட்டத்தின் கீழ் 50 படுக்கைகள் கொண்ட தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவு கட்டடம் கட்ட ரூ.23.75 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு, கட்டுமான பணிகள் கடந்த 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தொடங்கப்பட்டு முடிவடைந்தது.
இந்நிலையில் தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவு கட்டடத்தை முதல்வா் ஜோசப் விஜய் திறந்து பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வந்தாா்.
தொடா்ந்து ஆட்சியா் தி.சினேகா கலந்து கொண்டு குத்துவிளக்கு ஏற்றி தொடங்கிவைத்தாா். இந்த நிகழ்ச்சியில், மருத்துவப்பணிகள் இணை இயக்குநா் ஹிலாரினா ஜோசிட்டா நளினி, ஸ்ரீபெரும்புதூா் நகா்மன்றத் தலைவா் சாந்தி சதீஷ்குமாா், பொதுப்பணித்துறை செயற்பொறியாளா் திரிபுரசுந்தரி, மருத்துவமனை தலைமை மருத்துவா் ஜெயபாரதி, உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
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