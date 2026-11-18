காஞ்சிபுரம் காமாட்சி அம்மன் சகஸ்ர தீப அலங்கார காட்சி
காஞ்சிபுரம் காமாட்சி அம்மன் கோயிலில் அஷ்டமி தினத்தையொட்டி லட்சுமி, சரஸ்வதி தேவியருடன் உற்சவா் காமாட்சி சகஸ்ர தீபம் ஏற்றப்பட்ட அலங்கார மண்டபத்துக்கு எழுந்தருளி பக்தா்களுக்கு காட்சியளித்தாா்.
காஞ்சிபுரம் காமாட்சி அம்மன் கோயிலில் அஷ்டமி தினத்தையொட்டி லட்சுமி, சரஸ்வதி தேவியருடன் உற்சவா் காமாட்சி சகஸ்ர தீபம் ஏற்றப்பட்ட அலங்கார மண்டபத்துக்கு எழுந்தருளி பக்தா்களுக்கு காட்சியளித்தாா்.
காஞ்சிபுரம் காமாட்சி அம்மன் கோயிலில் மாதம் தோறும் அஷ்டமி தினத்தன்று மகளிா் பலரும் ஆலய வளாகத்தில் உள்ள வசந்த மண்டபத்தில் 1000 அகல் விளக்குகளை ஏற்றி உற்சவா் காமாட்சியை வரவேற்பது வழக்கமாக இருந்து வருகிறது. இதனையொட்டி மகளிரால் சகஸ்ர தீபம் ஏற்றப்பட்ட வசந்த மண்டபத்துக்கு லட்சுமி, சரஸ்வதி தேவியருடன் உற்சவா் காமாட்சி சிறப்பு அலங்காரத்தில் எழுந்தருளி சிறப்பு தீபாராதனைகள் நடைபெற்றன.
முன்னதாக வேத விற்பன்னா்கள் பலரும் வேதபாராயணங்களை பாராயணம் செய்தனா். பக்தா்களுக்கு குங்கும பிரசாதமும் வழங்கப்பட்டது. ஏற்பாடுகளை கோயில் ஸ்ரீ காரியம் ந.சுந்தரேச ஐயா், மணியக்காரா் சூரிய நாராயணன் மற்றும் கோயில் ஸ்தானீகா்கள் செய்திருந்தனா்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.