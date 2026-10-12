The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
தமிழகத்தின் முழு நேர ஆளுநராக ஆர்.வி. அர்லேகர் நியமனம்!தேர்தல் ஆணையருக்கு எதிரான போராட்டம் இந்திய வரலாற்றில் இடம்பெறும்: வி.டி. சதீசன்இந்தியா கூட்டணி போராட்டத்தில் திமுக ஏன் பங்கேற்க வேண்டும்? காங்கிரஸுக்கு திமுக கேள்விஅரிசி, பருப்பு உள்ளிட்ட உணவுப்பொருள்களின் விலை உயர்வு உருவாக்கப்பட்ட பிம்பமா? - டிடிவி தினகரன்99 தேர்தல்களில் தோற்ற பிறகு... தோல்விக்கு காரணம் தேடுகிறார் ராகுல்! அனுராக் தாக்குர்அனுமதி கோரிய 30 நிமிடத்தில் ஜந்தர் மந்தர் போராடுவதற்கான இடமில்லை என அறிவிப்பு! - சிஜேபிபிரதமரின் பிரச்னை போராட்டக் களம் அல்ல, போராடும் மனம்; ஜனநாயகமும் நீக்கப்படும் - அபிஜீத் தீப்கேஉச்ச நீதிமன்றம் நோக்கி இந்தியா கூட்டணி தலைவர்கள் பேரணி!

நவராத்திரி விழாவையொட்டி காமாட்சி அம்மன் கோயிலில் தரிசன நேரம் மாற்றம்

காஞ்சிபுரம் காமாட்சி அம்மன் கோயிலில் நவராத்திரி விழாவையொட்டி காலை 11.15 மணி வரையும் மதியம் 3 மணிக்கு பின்னரும் சுவாமி தரிசனம் செய்யலாம் என கோயில் ஸ்ரீகாரியம் ந.சுந்தரேச ஐயா் திங்கள்கிழமை தெரிவித்தாா்.

Published On :

காஞ்சிபுரம் காமாட்சி அம்மன் கோயிலில் நவராத்திரி விழாவையொட்டி காலை 11.15 மணி வரையும் மதியம் 3 மணிக்கு பின்னரும் சுவாமி தரிசனம் செய்யலாம் என கோயில் ஸ்ரீகாரியம் ந.சுந்தரேச ஐயா் திங்கள்கிழமை தெரிவித்தாா்.

காஞ்சிபுரம் காமாட்சி அம்மன் கோயிலில் நவராத்திரி விழா அக்.10 ஆம் தேதி முதல் 22 ஆம் தேதி வரை நடைபெற்று வருகிறது. இதனையொட்டி ஆலயத்தில் தினசரி நவாவா்ண பூஜை நடைபெறுவதால் காலை 11.15 மணி வரையும் அதன் பின்னா் மதியம் 3 மணிக்கு பிறகும் சுவாமி தரிசனம் செய்யலாம். நவராத்திரியையொட்டி லட்சுமி, சரஸ்வதி தேவியருடன் உற்சவா் காமாட்சி அம்பிகை தினசரி இரவு 7 மணிக்கு ஆலயத்தின் அலங்கார மண்டபத்திலிருந்து நவராத்திரி மண்டபத்துக்கு எழுந்தருளி சிறப்பு தீபாராதனைகளும், சூரசம்ஹாரமும் நடைபெறுகிறது. பக்தா்கள் இவ்விழாவிலும் கலந்து கொண்டு காமாட்சி அம்பிகையின் அருளுக்கு பாத்திரமாகுமாறும் ந.சுந்தரேச ஐயா் கேட்டுக் கொண்டாா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

அம்மன் கோயில்களில் நவராத்திரி விழா

அம்மன் கோயில்களில் நவராத்திரி விழா

நவராத்திரி விழாவையொட்டி கடஸ்தாபன ஊா்வலம்

நவராத்திரி விழாவையொட்டி கடஸ்தாபன ஊா்வலம்

காஞ்சிபுரம் வரதராஜப் பெருமாள் கோயிலில் நவராத்திரி திருவிழா தொடக்கம்

காஞ்சிபுரம் வரதராஜப் பெருமாள் கோயிலில் நவராத்திரி திருவிழா தொடக்கம்

காமாட்சி அம்மன் கோயிலில் மாண்ட்ரூப் கிராம மக்கள் தரிசனம்

காமாட்சி அம்மன் கோயிலில் மாண்ட்ரூப் கிராம மக்கள் தரிசனம்

விடியோக்கள்

எஸ்ஐஆர்: உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனு அளித்த ராகுல், எதிர்க்கட்சியினர்!

எஸ்ஐஆர்: உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனு அளித்த ராகுல், எதிர்க்கட்சியினர்!

தில்லியில் வலுக்கும் எதிர்க்கட்சியினர் போராட்டம்!

தில்லியில் வலுக்கும் எதிர்க்கட்சியினர் போராட்டம்!