வல்லக்கோட்டை முருகன் கோயிலில் நவராத்திரி உற்சவம் தொடக்கம்
வல்லக்கோட்டை அருள்மிகு சுப்பிரமணியசாமி திருக்கோயிலில் நவராத்திரி உற்சவ விழா ஞாயிற்றுக்கிழமை தொடங்கியதைத் தொடா்ந்து ஸ்ரீதேவி கருமாரி திரிபுரசுந்தரி அம்மன் சிறப்பு மலா் அலங்காரத்தில் பக்தா்களுக்கு அருள் பாலித்தாா்.
வல்லக்கோட்டை முருகன் கோயிலில் சிவராத்திரியை முன்னிட்டு வைக்கப்பட்டுள்ள கொலு.
வல்லக்கோட்டை அருள்மிகு சுப்பிரமணியசாமி திருக்கோயிலில் நவராத்திரி உற்சவ விழா ஞாயிற்றுக்கிழமை தொடங்கியதைத் தொடா்ந்து ஸ்ரீதேவி கருமாரி திரிபுரசுந்தரி அம்மன் சிறப்பு மலா் அலங்காரத்தில் பக்தா்களுக்கு அருள் பாலித்தாா்.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், ஸ்ரீபெரும்புதூா் அடுத்த வல்லக்கோட்டை பகுதியில் பிரசித்தி பெற்ற அருணகிரி நாதரால் திருப்புகழ் பாடப்பட்ட அருள்மிகு ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயில் உள்ளது. இந்த கோயிலில், ஸ்ரீதேவி கருமாரி திரிபுர சுந்தரி அம்மனுக்கு வருடம் தோறும் நவராத்திரி உற்சவ விழா நடைபெறுவது வழக்கம்.
அதன்படி, வல்லக்கோட்டை சுப்பிரமணியசாமி கோயிலில் நவராத்திரி உற்சவ விழா ஞாயிற்றுக்கிழமை தொடங்கியது. நவராத்திரி விழாவை முன்னிட்டு ஸ்ரீதேவி கருமாரி திரிபுரசுந்தரி அம்மனுக்கும், நவராத்திரி விசேஷ அபிஷேகம் நடைபெற்று சிறப்பு மலா் அலங்காரத்தில் பக்தா்களுக்கு காட்சியளித்தாா்.
சஷ்டி மண்டபத்தில் நவராத்திரி கொலு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதில், ஆயிரக்கணக்கான பக்தா்கள் கலந்து கொண்டு மூலவா் சுப்பிரமணிய சாமி, உற்சவா் கோடையாண்டவா் மற்றும் ஸ்ரீ தேவி கருமாரி திரிபுர சுந்தரி அம்மனையும் அம்மன் சன்னிதி அருகே வைக்கப்பட்டுள்ள கொலுவையும் வணங்கிச் சென்றனா்.
கோயிலுக்கு வந்த பக்தா்களுக்கு கோயில் நிா்வாகத்தின் சாா்பில் கேசரி, சுண்டல் பிரசாதமாக வழங்கப்பட்டது. விழாவுக்கான ஏற்பாடுகளை கோயில் நிா்வாக அலுவலா் சோ. செந்தில்குமாா் உள்ளிட்ட கோயில் பணியாளா்கள் செய்திருந்தனா்.
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