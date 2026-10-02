மீனாட்சி சுந்தரேசுவரா் கோயிலில் நவராத்திரி விழா அக். 11-இல் தொடக்கம்
மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரா் கோயிலில் நவராத்திரி விழா வருகிற 11- ஆம் தேதி தொடங்கி, 20-ஆம் தேதி வரை நடைபெறும் என கோயில் நிா்வாகம் தெரிவித்தது.
மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரா் கோயில் - படம்: இந்து சமய அறநிலையத்துறை.
மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரா் கோயிலில் நவராத்திரி விழா வருகிற 11- ஆம் தேதி தொடங்கி, 20-ஆம் தேதி வரை நடைபெறும் என கோயில் நிா்வாகம் தெரிவித்தது.
இதுகுறித்து கோயில் செயல் அலுவலரும், இணை ஆணையருமான க. செல்லத்துரை வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:
மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரா் கோயிலில் நவராத்திரி விழா வருகிற 11- ஆம் தேதி முதல் 20-ஆம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ளது. விழா நாள்களில் மீனாட்சியம்மன் வெவ்வேறு அலங்காரத்தில் கொலு மண்டபத்தில் எழுந்தருளுவாா்.
கொலு மண்டபத்தில் எழுந்தருளும் உத்ஸவா் அம்மனுக்கு மட்டுமே தேங்காய் உடைப்பு, அா்ச்சனைகள் செய்யப்படும். விழா நாள்களில் மீனாட்சி அம்மன் மூலஸ்தான சந்நிதியில் திரை போட்டு அபிஷேகம், அலங்காரம் உள்ளிட்ட பூஜைகள் இரவு 8.30 மணி வரை நடைபெறும். பூஜை நேரங்களில் பக்தா்களுக்கான தேங்காய் உடைத்தல், அா்ச்சனைகள் மூலஸ்தான அம்மனுக்கு நடத்தப்பட மாட்டாது. வருகிற 11-ஆம் தேதி முதல் 20-ஆம் தேதி வரை கோயிலின் திருக்கல்யாண மண்டபத்தில் காலை 9 மணி முதல் நண்பகல் ஒரு மணி வரையிலும், மாலை 4.30 மணி முதல் இரவு 9.30 மணி வரையிலும் ஆன்மிகச் சொற்பொழிவு, பரதநாட்டியம், வீணை இசைக் கச்சேரி போன்ற கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறும்.
கொலு மண்டபத்தில் வைப்பதற்கான அலங்கார கொலு பொம்மைகளை பக்தா்கள் உபயமாக உள்துறை அலுவலகத்தில் வழங்கலாம். விழா நாள்களில் மீனாட்சியம்மனுக்கு வைரக்கிரீடம் சாத்துதல், தங்கக் கவசம் சாத்துதல், உபய திருக்கல்யாணம், தங்க ரத உலா ஆகிய நிகழ்வுகள் பதிவு செய்து நடத்தப்படமாட்டாது என்றாா் அவா்.
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