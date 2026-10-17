The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
சென்னையில் மேகவெடிப்பு: தொடரும் கனமழை - வெள்ளக்காடான சாலைகள்! கோவாவில் டிசம்பர் 16-இல் ஐபிஎல் ஏலம்! எத்தனால் தயாரிப்புக்கு சர்க்கரை பயன்படுத்த நவ. 1 முதல் தடை! மத்திய அரசு உத்தரவு தில்லி வந்த எமிரேட்ஸ் விமானத்தின் மீது பறவை மோதியதால் பரபரப்பு! சபரிமலை ஐயப்பன் கோயிலில் கேரள முதல்வர் வி.டி. சதீசன் சாமி தரிசனம் எஸ்ஐஆரை ஆரம்பம் முதலே திமுக எதிர்த்து வருகிறது: ஆ. ராசா விஜய்யை விட யோகி பாபுவுக்கு அதிக கூட்டம் வரும்: முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ ஸ்ரீகாந்த் தேவாவை கட்டியணைத்து ஆறுதல்! தேவாவுக்கு முதல்வர் விஜய் அஞ்சலிஇசையமைப்பாளர் தேவாவுக்கு அரசு மரியாதை! தமிழக அரசு அறிவிப்பு இசையமைப்பாளர் தேவாவின் உடலுக்கு மு.க. ஸ்டாலின் நேரில் அஞ்சலி!இசையமைப்பாளர் தேவா காலமானார்!

பலத்த மழையால் மண் சரிவு: காஞ்சிபுரம் அருகே மின் ரயில் சேவை பாதிப்பு

காஞ்சிபுரம் அருகே பலத்த மழையால் ரயில் தண்டவாளத்தில் ஏற்பட்ட மண் சரிவால் மின்சார ரயில் சேவை பாதிக்கப்பட்டது.

பூசிவாக்கம் பகுதியில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த மின்சார ரயில்.

Updated On :

காஞ்சிபுரம் அருகே பலத்த மழையால் ரயில் தண்டவாளத்தில் ஏற்பட்ட மண் சரிவால் மின்சார ரயில் சேவை பாதிக்கப்பட்டது.

சென்னை கடற்கரையிலிருந்து திருமால்பூருக்கு காஞ்சிபுரம் வழியாக மின்சார ரயில்கள் இயக்கப்படுகிறது. வெள்ளிக்கிழமை காஞ்சிபுரத்தில் பலத்த மழை பெய்ததையடுத்து பூசிவாக்கம் பகுதியில் ரயில் தண்டவாளம் அருகே மண் சரிவு காரணமாக மின்சார ரயில்கள் பூசிவாக்கம் அருகிலும் மற்றும் வாலாஜாபாத் ரயில் நிலையத்திலும் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது.

இதனால் ரயில் பயணிகள் மிகுந்த அவதிக்கு உள்ளாகினா். பூசிவாக்கம் பகுதியில் ரயில்வே சுரங்கப்பாதையும் அமைத்து வருவதால் பலத்த மழை காரணமாக ரயில்வே பாதையில் மணல் சரிவு ஏற்பட்டது.

இதனைத் தொடா்ந்து ரயில்வேத் துறையினா் இரவோடு இரவாக மண் சரிவை சரி செய்து சீரமைப்பு பணிகளை முடித்து ரயில் சேவையை மீண்டும் தொடங்கியது. மண்சரிவு ஏற்பட்ட பகுதியில் மட்டும் மிகக் குறைந்த வேகத்தில் ரயில்கள் இயக்கப்படுவதாகவும் ரயில்வே நிா்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

காஞ்சிபுரம் அருகே தண்டவாளத்தில் மண் சரிவு: ரயில் சேவை பாதிப்பு!

காஞ்சிபுரம் அருகே தண்டவாளத்தில் மண் சரிவு: ரயில் சேவை பாதிப்பு!

மேட்டுப்பாளையம் - குன்னூர் தண்டவாளத்தில் பாறை சரிவு! ரயில் சேவை நிறுத்தம்!

மேட்டுப்பாளையம் - குன்னூர் தண்டவாளத்தில் பாறை சரிவு! ரயில் சேவை நிறுத்தம்!

தாம்பரம் - கடற்கரை மின்சார ரயில் தடம் புரண்டது! ரயில் சேவை நிறுத்தம்!

தாம்பரம் - கடற்கரை மின்சார ரயில் தடம் புரண்டது! ரயில் சேவை நிறுத்தம்!

வண்டல் மண் திருட்டு: 3 போ் கைது

வண்டல் மண் திருட்டு: 3 போ் கைது

விடியோக்கள்

எப்படி இருக்கிறது ட்ரோன்ஸ்? திரைவிமர்சனம்

எப்படி இருக்கிறது ட்ரோன்ஸ்? திரைவிமர்சனம்

இசையமைப்பாளர் தேவா மறைவு! உருக்கமான விடியோ வெளியிட்ட ரஜினி | Super Star

இசையமைப்பாளர் தேவா மறைவு! உருக்கமான விடியோ வெளியிட்ட ரஜினி | Super Star