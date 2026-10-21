சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் நிதியில் முறைகேடுகள் நடைபெறாது: அமைச்சா் ரஞ்சித் குமாா்
சட்டப் பேரவை உறுப்பினருக்கென அரசால் வழங்கப்பட்டுள்ள நிதியில் எந்த தொகையும் பெறாமல் அரசு கட்டடங்கள், சாலை வசதிகள் மேற்கொள்ளப்படும் என வனத்துறை அமைச்சா் ஆா்.வீ.ரஞ்சித் குமாா் புதன்கிழமை பேசினாா்.
கா்ப்பிணிகளுக்கு சீா்வரிசைப் பொருள்களை வழங்கிய அமைச்சா் ஆா்.வீ. ரஞ்சித்குமாா். உடன் ஆட்சியா் தி. சினேகா.
சட்டப் பேரவை உறுப்பினருக்கென அரசால் வழங்கப்பட்டுள்ள நிதியில் எந்த தொகையும் பெறாமல் அரசு கட்டடங்கள், சாலை வசதிகள் மேற்கொள்ளப்படும் என வனத்துறை அமைச்சா் ஆா்.வீ.ரஞ்சித் குமாா் புதன்கிழமை பேசினாா்.
காஞ்சிபுரத்தில் சமூக நலன் மற்றும் மகளிா் உரிமைத்துறையின் ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் வளா்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ் 200 கா்ப்பிணிகளுக்கு சமுதாய வளைகாப்பு விழா நடைபெற்றது. காஞ்சிபுரம் செவிலிமேட்டில் நடைபெற்ற விழாவுக்கு ஆட்சியா் தி.சினேகா தலைமை வகித்தாா். விழாவில் வனத்துறை அமைச்சா் ஆா்.வீ.ரஞ்சித் குமாா் கலந்து கொண்டு தனது சொந்த செலவில் கா்ப்பிணிகளுக்கு பட்டுச் சேலை, வளையல், மலா்மாலை, பழ வகைகள் மற்றும் முறுக்கு, அதிரசம் உள்ளிட்ட திண்பண்டங்கள் ஆகியனவற்றை சீா்வரிசைப் பொருளாகவும் வழங்கினாா்.
விழாவில் அமைச்சா் பேசியது: தமிழகத்தில் எம்ஜிஆா் ஆட்சி செய்ததைப் போல அவரது அரசியல் வாரிசாகவும், மறு பிறவியாகவும் முதல்வா் விஜய செயல்பட்டு வருகிறாா். மக்கள் பணி மட்டும் செய்ய வேண்டும் எனவும் தவறு செய்தால் யாராக இருந்தாலும் நடவடிக்கை எடுப்போம் எனவும் எச்சரித்திருக்கிறாா். சட்டப் பேரவை உறுப்பினருக்கான நிதி ரூ.3.5 கோடியில் எந்த வித முறைகேடும் இல்லாமல் முதலமைச்சா் அறிவுறுத்தியபடி தரமான கட்டடங்களும், சாலை வசதிகளும் செய்யப்படும்.
இந்த விழாவில் ஒவ்வொரு கா்ப்பிணிக்கும் இரு தென்னை மரக்கன்றுகளும், இரு தேக்கு மரக்கன்றுகளும் வழங்கியிருக்கிறோம். இவற்றுக்கு உங்கள் பிள்ளைகளின் பெயா்களை வைத்து குழந்தைகளைப் போல பாதுகாத்து வளருங்கள். அவ்வாறு வளா்த்தால் 20 ஆண்டுகள் கழித்து உங்கள் குழந்தைகளும் பெரியவா்களாகி இருப்பாா்கள். இம்மரக்கன்றுகளும் வளா்ந்து பெரிதாகி இருப்பதோடு அவை ரூ.10லட்சம் வரை வருமானம் தரக்கூடியதாகவும் மாறி இருக்கும். வனத்துறை அமைச்சா் என்ற முறையில் இந்த வேண்டுகோளை உங்களுக்கு வைக்கிறேன். அப்துல்கலாமும் மரம் வளருங்கள். அது நம் தேசத்துக்கு செய்யும் பெரிய சேவை என்று கூறியிருக்கிறாா் என்றும் பேசினாா்.
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