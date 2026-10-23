The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
விழுப்புரம், திருவண்ணாமலை, கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டங்களில் பள்ளிகளுக்கு இன்று விடுமுறைவிலங்குகளிலிருந்து பரவும் ‘ஷமோண்டா’ தீநுண்மி: பிரான்ஸில் முதல் மனித பாதிப்புவார இறுதி, முகூா்த்த தினம்: 2,725 சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கம்சென்னையில் ஆவின் பால் விநியோகத்தில் பாதிப்பில்லை: ஆவின் நிா்வாகம்தலைமைத் தோ்தல் ஆணையருக்கு எதிரான எந்தவொரு பதவிநீக்க தீா்மானமும் விதிகளின்படி பரிசீலிக்கப்படும்: ஓம் பிா்லாஇன்று சென்னைக்கு ‘மஞ்சள்’ எச்சரிக்கைசுதந்திர நாளில் தீபமேற்ற பிரதமர் மோடிக்கு இஸ்ரேல் அழைப்பு!நாம் தமிழர் வேட்பாளர் கார்த்திகா உள்பட 9 பேருக்கு ஜாமீன்!சமூகநீதித் துறை விடுதிகளில் மாணவர்களின் உணவுக் கட்டணம் உயர்வு!பேட்மிண்டனில் வெண்கலம் வென்ற மனிஷாவுக்கு ரூ. 30 லட்சம் ஊக்கத்தொகை!

கலைத்திருவிழா போட்டியில் மாநில அளவில் முதலிடம்: மாத்தூா் அரசு பள்ளி மாணவா்கள் அசத்தல்

தஞ்சாவூரில் மாநில அளவில் நடைபெற்ற கலைத்திருவிழா போட்டியில் வில்லுப்பாட்டு பிரிவில் மாத்தூா் அரசு பள்ளி மாணவா்கள் முதலிடம் பிடித்து அசத்தியுள்ளனா்.

Updated On :

தஞ்சாவூரில் மாநில அளவில் நடைபெற்ற கலைத்திருவிழா போட்டியில் வில்லுப்பாட்டு பிரிவில் மாத்தூா் அரசு பள்ளி மாணவா்கள் முதலிடம் பிடித்து அசத்தியுள்ளனா்.

பள்ளிக்கல்வித் துறை சாா்பில் அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளி மாணவா்களின் கலைத் திறமைகளை வெளிக்கொண்டு வரும் வகையில், ஆண்டுதோறும் கலைத்திருவிழா போட்டிகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. இளையோா் திறன் என்ற மையக் கருத்தின் அடிப்படையில் கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் போட்டிகள் தொடங்கின. இதில் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், ஸ்ரீபெரும்புதூா் ஒன்றியம் மாத்தூா் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி மாணவா்கள் ஒன்றியம் மற்றும் மாவட்ட அளவிலான போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று மாநில அளவிலான போட்டிக்கு தகுதி பெற்றனா்.

அதன்படி 9 மற்றும் 10 ஆம் வகுப்பு மாணவா்களுக்கான மாநில அளவிலான கலைத்திருவிழா போட்டிகள் தஞ்சாவூரில் நடைபெற்றது. இதில் வில்லுப்பாட்டு, பொம்மலாட்டம், பாவனை நடிப்பு, பம்பை வாசிப்பு உட்பட 25 பிரிவுகளில் போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன. போட்டிக்கான முடிவுகள் அன்மையில் வெளியிடப்பட்டது. இதில் வில்லுப்பாட்டு பிரிவில், மாத்தூா் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியை சோ்ந்த 9 மற்றும் 10 ஆம் வகுப்பு மாணவா்களான வைஷாந்தினி, சுமித்ரா, தனலட்சுமி, ஸ்ரீதா், ஜெயவேலன் ஆகியோா் அடங்கிய குழு மாநில அளவில் முதல் இடம் பிடித்து அசத்தியுள்ளது.

இந்த நிலையில், கலைத்திருவிழா போட்டியில் வெற்றி பெற்ற மாணவா்களுக்கு பாராட்டு விழா நடைபெற்றது. தலைமை ஆசிரியா் முருகன் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில், பெற்றோா் ஆசிரியா் கழக தலைவா் கிருஷ்ணன் மாணவா்களை பாராட்டி , சால்வை மற்றும் மாலை அணிவித்து இனிப்புகள் வழங்கி வாழ்த்து தெரிவித்தாா். மேலும் மாணவா்களுக்கு பயிற்சி அளித்த பட்டதாரி ஆசிரியா் யுவராணியை தலைமை ஆசிரியா் உள்ளிட்ட ஆசிரியா்கள் வெகுவாக பாராட்டினா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

மாநில அளவிலான கராத்தே போட்டி: 113 பதக்கங்கள் வென்ற சென்னிமலை மாணவா்கள்

மாநில அளவிலான கராத்தே போட்டி: 113 பதக்கங்கள் வென்ற சென்னிமலை மாணவா்கள்

மாநில பூப்பந்தாட்டப் போட்டி பள்ளி மாணவா்கள் தோ்வு

மாநில பூப்பந்தாட்டப் போட்டி பள்ளி மாணவா்கள் தோ்வு

விளையாட்டுப் போட்டிகளில் கேம்ஃபோா்டு மாணவா்கள் வெற்றி

விளையாட்டுப் போட்டிகளில் கேம்ஃபோா்டு மாணவா்கள் வெற்றி

பள்ளி மாணவா்களுக்கு கலைத்திருவிழா போட்டிகள்

பள்ளி மாணவா்களுக்கு கலைத்திருவிழா போட்டிகள்

விடியோக்கள்

தமிழர்கள் எப்படினா...: சென்னையில் ராவணனாக யஷ்!

தமிழர்கள் எப்படினா...: சென்னையில் ராவணனாக யஷ்!

ஒரே கார்டு தான்: அமைச்சர் வெங்கடரமணன் விளக்கம்!

ஒரே கார்டு தான்: அமைச்சர் வெங்கடரமணன் விளக்கம்!