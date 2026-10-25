காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் கூட்டுறவுத்துறை மூலம் சன்னரக அரசி விற்பனை தொடக்கம்
காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் கூட்டுறவுத் துறை மூலம் கிலோ ரூ.30-க்கு சன்ன கர அரசி வழங்கும் திட்டத்தை அமைச்சா் க.தென்னரசு வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கிவைத்தாா்.
ஸ்ரீபெரும்புதூரில் சன்ன ரக அரிசி வழங்கும் திட்டத்தை தொடங்கிவைத்த வெளிநாடு வாழ் தமிழா்கள் நலத் துறை அமைச்சா் க.தென்னரசு. உடன் காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஆட்சியா் தி.சினேகா உள்ளிட்டோா்.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் கூட்டுறவுத் துறை மூலம் கிலோ ரூ.30-க்கு சன்ன கர அரசி வழங்கும் திட்டத்தை அமைச்சா் க.தென்னரசு வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கிவைத்தாா்.
வெளிச்சந்தையில் அரிசி விலையை கட்டுப்படுத்தும் வகையில், கூட்டுறவு பண்டக சாலைகள் மூலம் குடும்பம் ஒன்றுக்கு 5 கிலோ வீதம், ஒரு கிலோ ரூ. 30-க்கு சன்ன ரக அரசி வழங்க தமிழக அரசு நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளது. அதன்படி, காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்துக்கு முதல்கட்டமாக 23 மெட்ரிக் டன் சன்ன ரக அரசி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிலையில், காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் கூட்டுறவுத் துறை சன்ன ரக அரிசி வழங்கும் திட்டம் தொடக்க விழா ஸ்ரீபெரும்புதூா் நகராட்சிக்கு உள்பட்ட
பட்டுநூல்சத்திரம் நியாயவிலைக் கடையில் நடைபெற்றது. மாவட்ட ஆட்சியா் தி.னேகா தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில், வெளிநாடு வாழ் தமிழா்கள் நலத்துறை அமைச்சக் க.தென்னரசு கலந்துக்கொண்டு சன்ன ரக அரசியை கிலோ 30 ரூபாய்க்கு வழங்கி திட்டத்தை தொடங்கிவைத்தாா்.
இந்த நிகழ்ச்சியில், கூட்டுறவு சங்கங்களின் இணை பதிவாளா் கோ.யோகவிஷ்ணு, ஸ்ரீபெரும்புதூா் வருவாய் கோட்டாட்சியா் (பொறுப்பு) பாலகிருஷ்ணன், துணைப் பதிவாளா் பூபாலன், மேலாளா் முரளி, கூட்டுறவு சாா் பதிவாளா் பிரவீண்குமாா் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில், காஞ்சிபுரம் மாவட்ட நுகா்வோா் கூட்டுறவு மொத்த விற்பனை பண்டக சாலை சிறப்பு அங்காடி (வையாவூா்-2 நியாய விலைக் கடை அருகில்), காஞ்சிபுரம் மாவட்ட நுகா்வோா் கூட்டுறவு மொத்த விற்பனை பண்டக சாலை ( செட்டித் தெரு-2 நியாய விலைக்கடை அருகில்), உத்திரமேரூா் கூட்டுறவு பண்டக சாலை பஞ்சாங்க அய்யா் தெரு, முதல்வா் மருந்தம் அருகில், ஸ்ரீபெரும்புதூா் வேளாண்மை உற்பத்தியாளா்கள் கூட்டுறவு விற்பனை சங்கம், ஸ்ரீபெரும்புதூா் பட்டுநூல் சத்திரம் நியாய விலைக் கடையில் கிலோ ரூ. 30-க்கு சன்ன ரக அரிசி விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
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