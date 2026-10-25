அனுமதியின்றி பட்டாசு விற்பனை: ரூ.2 லட்சம் பட்டாசு பறிமுதல்
ஸ்ரீபெரும்புதூா் அடுத்த இருங்காட்டுக்கோட்டையில் அனுமதியின்றி கன்டெய்னா் லாரியில் வைத்து விற்பனை செய்யப்பட்ட ரூ. 2 லட்சம் பட்டாசுகளை வருவாய்த் துறையினா் பறிமுதல் செய்தனா்.
பட்டாசு - பிரதிப் படம்
ஸ்ரீபெரும்புதூா் அடுத்த இருங்காட்டுக்கோட்டையில் அனுமதியின்றி கன்டெய்னா் லாரியில் வைத்து விற்பனை செய்யப்பட்ட ரூ. 2 லட்சம் பட்டாசுகளை வருவாய்த் துறையினா் பறிமுதல் செய்தனா்.
இருங்காட்டுக்கோட்டை பகுதியில் செயல்பட்டு வரும் தனியாா் காா் தொழிற்சாலை எதிரே அரசு அனுமதியின்றி கன்டெய்னா் லாரியில் வைத்து பட்டாசு (கிப்ட் பாக்ஸ்கள்) விற்பனை செய்யப்படுவதாக வருவாய்த் துறையினருக்கு தகவல் கிடைத்தது.
இதையடுத்து, அங்கு சென்ற வருவாய்த் துறையினா் உரிமம் இன்றி விற்பனைக்காக வைக்கப்பட்டிருந்த ரூ. 2 லட்சம் மதிப்புள்ள பட்டாசுகளை கன்டெய்னா் லாரியுடன் பறிமுதல் செய்து, ஸ்ரீபெரும்புதூா் காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தனா்.
மேலும், பட்டாசு விற்பனையில் ஈடுபட்ட காஞ்சிபுரம் உவேரிசத்திரத்தை சோ்ந்த லிங்கன் மீது இருங்காட்டுக்கோட்டை கிராம நிா்வாக அலுவலா் ஸ்ரீபெரும்புதூா் காவல் நிலையத்தில் புகாா் தெரிவித்ததையடுத்து, ஸ்ரீபெரும்புதூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து லிங்கனிடம் விசாரிக்கின்றனா்.
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