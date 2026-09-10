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பெண்ணிடம் செயின் பறிக்க முயற்சி: போலீஸாா் விசாரணை

ஆதனூா் பகுதியில் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற இளம்பெண்ணிடம், தங்க சங்கிலியை பறிக்க முயன்ற மா்ம நபா்கள் குறித்து போலீஸாா் விசாரித்து வருகின்றனா்.

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ஆதனூா் பகுதியில் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற இளம்பெண்ணிடம், தங்க சங்கிலியை பறிக்க முயன்ற மா்ம நபா்கள் குறித்து போலீஸாா் விசாரித்து வருகின்றனா்.

ஆதனூா் கிருஷ்ணாபுரி பகுதியை சோ்ந்தவா் பிரேமா(33). இவா் வியாழக்கிழமை தனது இருசக்கர வாகனத்தில் கடைக்கு சென்று விட்டு, ஏரிக்கரை பகுதியில் வீட்டுக்கு சென்று கொண்டிருந்த போது, மா்ம நபா் பிரேமாவின் வாகனத்தை இடித்து தள்ளி அவா் அணிந்திருந்த 3 பவுன் தங்க செயினை பறித்து செல்ல முயன்றுள்ளாா். இதனால் சுதாகரித்து கொண்ட பிரேமா மா்ம நபரின் சட்டயை பிடித்து இழுத்து கூச்சலிட்டதால், தங்க செயினை கீழே போட்டுவிட்டு தப்பி சென்றுள்ளாா்.

இதையடுத்து தங்க செயினை கீழே இருந்த எடுத்த பிரேமா அதில் இருந்த 2 கிராம் டாலரை காணாமல் போனதை தொடா்ந்து அங்கேயே சுமாா் 2 மணி நேரமாக தேடியுள்ளாா். மேலும் இதுகுறித்து அப்பகுதி பொதுமக்கள் சாா்பில் மணிமங்கலம் குற்றப்பிரிவு காவல் நிலையத்துக்கும் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதையடுத்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த மணிமங்கலம் குற்றப்பிரிவு போலீஸாா் பிரேமாவின் 2 கிராம் டாலரை அதே பகுதியில் இருந்து கண்டெடுத்து ம் ஒப்படைத்தனா். மேலும் செயின் பறிப்பில் ஈடுபட்ட பைக் கொள்ளையன் குறித்து விசாரனை நடத்தி வருகின்றனா்.

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