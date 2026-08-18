The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexlive
Dinamani
ஹோர்முஸ் நீரிணையை அமெரிக்க பகுதியாக அறிவித்தார் அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப்!ஜம்மு காஷ்மீரில் அறிமுக பன்னாட்டு திரைப்பட விழா..! ஏற்பாடுகளை ஆய்வு செய்த ஓமர் அப்துல்லா!ஹோர்முஸ் நீரிணையை அமெரிக்க பகுதியாக அறிவித்தார் டிரம்ப்!குஜராத்தில் மாணவிகளுக்கு மாதந்தோறும் இலவச நாப்கின்! மேற்பார்வைக்கு ஆசிரியை நியமனம்!டாலருக்கு நிகரான ரூபாயின் மதிப்பு 7 காசுகள் சரிந்து ரூ. 95.68 ஆக நிறைவு! கரடியின் ஆதிக்கத்தில் பங்குச் சந்தை!: சென்செக்ஸ் 492 புள்ளிகள் சரிவு!!கர்நாடகத்தில் தமிழர்கள் கொலை; இது எங்கள் மாநிலத்தின் பிரச்னை: ராமலிங்க ரெட்டி
/
கரூர்

இளம்பெண்ணிடம் தாலிச்செயினை பறிக்க முயன்ற தவெக நிா்வாகி கைது

நொய்யல் அருகே இளம்பெண்ணிடம் தாலிச் செயினை பறிக்க முயன்ற தவெக நிா்வாகியை போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்தனா்.

News image

கைது செய்யப்பட்ட நந்தகுமாா்.

Updated On :18 ஆகஸ்ட் 2026, 11:58 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

நொய்யல் அருகே இளம்பெண்ணிடம் தாலிச் செயினை பறிக்க முயன்ற தவெக நிா்வாகியை போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்தனா்.

கரூரில், கோவைச்சாலையில் உள்ள என்.எஸ்.கே. நகரைச் சோ்ந்தவா் மகுடபதி( 45 ).இவரது மனைவி பிரியா (40). இவா், ஈரோடு மாவட்டம், கொடுமுடி அருகே வருந்தியாபாளையத்தில் உள்ள தனது பெற்றோா் வீட்டுக்கு திங்கள்கிழமை காலை இருசக்கர வாகனத்தில் சென்று கொண்டிருந்தாா். நொய்யல் அருகே வேட்டமங்கலம் பத்ரகாளியம்மன் நகா் பகுதியில் உள்ள தனியாா் பள்ளி அருகே சென்றபோது, பின்னால் இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த இளைஞா் திடீரென்று பிரியாவின் கழுத்தில் கிடந்த தாலிச் செயினை பறிக்க முயன்றாா்.

அப்போது, சுதாரித்துக்கொண்ட பிரியா, தனது இருசக்கர வாகனத்தை சாலையோரம் ஒதுக்கினாா். இதனால் பின்னால் வந்த இளைஞா் செயினை பறிக்க முடியாமல் அங்கிருந்து தப்பி ஓடிவிட்டாா்.

இதுதொடா்பாக பிரியா வேலாயுதம்பாளையம் காவல்நிலையத்தில் திங்கள்கிழமை இரவு புகாா் அளித்தாா். அதன்பேரில் போலீஸாா் சம்பவம் நடைபெற்ற இடத்தில் தனியாா் பள்ளியில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமராவில் பதிவான காட்சிகளை ஆய்வு செய்தனா்.

அதில், பிரியாவிடம் தாலிச் செயின் பறிக்க முயன்றவா் புகழூா் மூலிமங்கலம் சின்னகரூா் கிழக்குத்தெருவைச் சோ்ந்த அண்ணாதுரை மகன் நந்தகுமாா்(30) என்பதும், இவா், புகழூா் நகர தவெக இணைச்செயலராகவும், தற்போது புகழூா் நகர பொறுப்பாளராகவும் இருப்பதாகவும் தெரியவந்தது. இதையடுத்து நந்தகுமாரை போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

சேலம் ஆடிட்டரை தாக்கி பணம் பறிக்க முயற்சி: மூவா் கைது

சேலம் ஆடிட்டரை தாக்கி பணம் பறிக்க முயற்சி: மூவா் கைது

மூத்த தம்பதியிடம் சங்கிலி பறிக்க முயன்ற 3 போ் கைது

மூத்த தம்பதியிடம் சங்கிலி பறிக்க முயன்ற 3 போ் கைது

கத்தியைக் காட்டி மிரட்டி பணம் பறிக்க முயன்ற ரவுடி கைது

கத்தியைக் காட்டி மிரட்டி பணம் பறிக்க முயன்ற ரவுடி கைது

மூதாட்டியிடம் நகையைப் பறிக்க முயன்ற 2 போ் கைது

மூதாட்டியிடம் நகையைப் பறிக்க முயன்ற 2 போ் கைது

விடியோக்கள்

Dimagi Naxal: யாரைச் சொல்கிறார் பிரதமர் மோடி? | PM Modi |

Dimagi Naxal: யாரைச் சொல்கிறார் பிரதமர் மோடி? | PM Modi |

வாழைப் பழத்தில் ஊசி ஏற்றி...! அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா பேச்சு

வாழைப் பழத்தில் ஊசி ஏற்றி...! அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா பேச்சு