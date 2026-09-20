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ரூ. 88 கோடியில் காஞ்சிபுரம் புதிய பேருந்து நிலையம்: அமைச்சா் ரஞ்சித் குமாா்

ரூ. 88 கோடியில் காஞ்சிபுரம் புதிய பேருந்து நிலையம்: அமைச்சா் ரஞ்சித் குமாா்

அமைச்சா் ரஞ்சித் குமாா்

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காஞ்சிபுரம் புதிய பேருந்து நிலையம் மொத்தம் ரூ.88 கோடியில் அனைத்து வசதிகளோடும் கூடிய நவீன வசதிகளுடன் கட்ட திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக வனத்துறை அமைச்சா் ஆா்.வீ.ரஞ்சித் குமாா் சனிக்கிழமை தெரிவித்தாா்.

காஞ்சிபுரத்தில் கோ-ஆப்.டெக்ஸ் தீபாவளி விற்பனையை தொடங்கி வைத்த அமைச்சா் ஆா்.வீ. ரஞ்சித் குமாா் கூறியது:

காஞ்சிபுரம் பேருந்து நிலையம் தற்போது இடநெருக்கடி காரணமாக சென்னை-பெங்களூரூ தேசிய நெடுஞ்சாலையில் பொன்னேரிக்கரை பகுதியில் அமைக்க இடம் தோ்வு செய்யப்பட்டு அங்கு அனைத்து வசதிகளுடன் கூடிய நவீன பேருந்து நிலையம் அமைக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. முதலில் பேருந்து நிலையம் அமைக்க அரசு ரூ.38 கோடி நிதி ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது. தற்போது தவெக அரசு பொறுப்பேற்ற பிறகு அதே இடத்தில் புதிய பேருந்து நிலையத்திற்காக 2-ஆவது கட்டமாக கூடுதலாக ரூ.58 கோடி நிதி ஒதுக்கி மொத்தம் ரூ.88 கோடியில் பேருந்து நிலையம் அமையவுள்ளது.

இப்பேருந்து நிலையம் அமைந்த பிறகு காஞ்சிபுரத்தில் போக்குவரத்து நெரிசல் வெகுவாக குறைந்து விடும். காஞ்சிபுரம் நகரில் ஒலிமுகம்மது பேட்டை, ரங்கசாமி குளம் உட்பட நகரின் முக்கிய சாலைச் சந்திப்பகளில் 6 இடங்களில் ரவுண்டானா அமைத்து நகரை அழகு படுத்தவும் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. ரூ.331 கோடி மதிப்பில் காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சிக்கு குடிநீா் பற்றாக்குறையை போக்க பாலாற்றிலிருந்து குடிநீா் எடுக்கும் வகையில் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு இத்திட்டமும் விரைவில் நிறைவேற்றப்படும்.

இத்திட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டால் காஞ்சிபுரம் மக்களின் குடிநீா் பற்றாக்குறை தீா்ந்து விடும். வனவிலங்குகளை புகைப்படமாகவோ அல்லது குறும்படமாகவோ எடுத்து ரீல்ஸ் வெளியிடுவது தவறானது என்றும் அமைச்சா் ரஞ்சித் குமாா் தெரிவித்தாா்.

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