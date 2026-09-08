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ரூ.60 கோடியில் வனத் தீ மேலாண்மை திட்டம்: வனத் துறை அமைச்சா் ரஞ்சித் குமாா்

வனத் துறையின் மானியக் கோரிக்கை மீதான விவாதத்தில் புதிய அறிவிப்புகளை அவா் வெளியிட்டாா்.

minister ranjith

வனத்துறை அமைச்சர் குமாா்ரஞ்சித் - படம்: விடியோ கிளிப்

Published On :8 செப்டம்பர் 2026, 4:12 am IST

வனத் தீ ஏற்படும் காலத்தில் மேற்கொள்ளப்படும் தீயணைப்பு நடவடிக்கைகளுக்கு மாற்றாக, ஆண்டு முழுவதும் வனத் தீயைக் திறம்படக் கையாளும் வகையில் ரூ.60.58 கோடியில் 5 ஆண்டுகால வனத் தீ மேலாண்மை திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் என்று அத்துறை அமைச்சா் ரஞ்சித் குமாா் தெரிவித்தாா்.

அந்தத் துறையின் மானியக் கோரிக்கை மீதான விவாதத்தில் புதிய அறிவிப்புகளை அவா் வெளியிட்டாா்.

- வனப் பணிப்படையின் புத்துயிரூட்டல் திட்டம் ரூ.100.72 கோடியில் மறுசீரமைக்கப்படும்.

- புதிதாகத் தோ்வு செய்யப்பட்ட 1,947 சீருடைப் பணியாளா்களுக்கு ரூ.12 கோடியில் பயிற்சி அளிக்கப்படும்.

- மாநில வன ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் மரத் தடயவியல் மற்றும் ஆராய்ச்சி ஆய்வக வசதிகளை ரூ.5 கோடியில் நவீனமயமாக்கப்படும்.

- தென் மாவட்டங்களில் ரூ.1 கோடியில் நடமாடும் வன உயிரின தடயவியல் மற்றும் நோய் கண்டறியும் ஆய்வகம் செயல்படுத்தப்படும்.

- பனை மரங்களின் மரபணு பாதுகாப்பு மற்றும் மரபியல் மேம்பாட்டுத் திட்டம் ரூ.50 லட்சத்தில் செயல்படுத்தப்படும்.

- மனித - வனவிலங்கு மோதல் மற்றும் வனவிலங்குகளால் ஏற்படும் பல்வேறு சேதங்களுக்கான இழப்பீடு அதிகரிக்கப்படும்.

- பிச்சாவரத்தில் ரூ.2 கோடியில் சூரிய ஆற்றல்/மின்ஆற்றலில் இயங்கும் 5 படகுகள் வாங்கப்படும்.

- 6,260 வனத் துறை சீருடைப் பணியாளா்களுக்கு ரூ.1.50 கோடியில் இலவச பேருந்து அட்டைகள், ஸ்மாா்ட் அடையாள அட்டைகளாக மாற்றப்படும் என்றாா்.

சுற்றுச்சூழல், காலநிலை மாற்றம்: இந்தத் துறையின் அமைச்சா் வே.க.ராஜீவ் வெளியிட்ட அறிவிப்புகள்:

- ரூ.2 கோடியில் 24 மாநகராட்சிகளில் உயிா்ப்பன்மயத்தை மேம்படுத்தி பாதுகாக்க நகர உயிா்ப்பன்மயக் குறியீடு உருவாக்கப்படும்.

- ரூ.53.75 கோடியில் ஆண்டுதோறும் 200 அரசு, அரசு உதவிபெறும் பள்ளிகள், 5 கல்லூரிகள் நீலப் பசுமை வளாகங்கள் மாற்றியமைக்கப்படும்.

- ரூ.6 கோடியில் கோவை, கடலூா், பெரம்பலூா், விருதுநகா் (தலா ஒன்று), விழுப்புரம் (இரண்டு) மாவட்டங்களில் காலநிலை மீள்திறன் மையங்கள் உருவாக்கப்படும்.

- சுற்றச்சூழல் சாா்ந்த பேரிடா்கள், அவசர காலங்களின்போது தகவல் பரிமாற்றம் மற்றும் விரைவான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள ரூ.5 கோடியில் 5 அவசரகால பதிலளிப்பு மையங்கள் நிறுவப்படும்.

- ரூ. 8 கோடியில் 80 இடங்களில் சென்சாா் அடிப்படையிலான காற்று தரக் கண்காணிப்பு நிலையங்கள் நிறுவனப்படும்.

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