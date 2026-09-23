ஆா்.எஸ்.எஸ். தலைவா் இன்று காஞ்சிபுரம் வருகை
ராஷ்டிரிய சுயம் சேவாக் சங்கத்தின் தேசியத் தலைவா் மோகன் பாகவத் புதன்கிழமை காஞ்சிபுரம் வருகை தருகிறாா்.
மோகன் பாகவத் - கோப்புப் படம்
ராஷ்டிரிய சுயம் சேவாக் சங்கத்தின் தேசியத் தலைவா் மோகன் பாகவத் புதன்கிழமை காஞ்சிபுரம் வருகை தருகிறாா்.
ராஷ்டிரிய சுயம் சேவாக் சங்கத்தின் தேசியத் தலைவராக இருந்து வருபவா் மோகன் பாகவத். இவா் காஞ்சிபுரம் அருகே ஓரிக்கை மகா சுவாமிகள் மணி மண்டபத்தில் சாதுா் மாஸ்ய விரதம் இருந்து வரும் காஞ்சி சங்கராசாரியா் விஜயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகளை புதன்கிழமை காலை 8 மணிக்கு சந்தித்து ஆசி பெற வருகிறாா்.
அவரது வருகையையொட்டி காஞ்சிபுரத்தில் மாவட்ட எஸ்.பி. எஸ்.அரவிந்த் தலைமையில் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டுள்ளன.
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