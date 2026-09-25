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வீடுகளில் டெங்கு கொசுக்கள் இருப்பது தெரிய வந்தால் அபராதம்: காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சி ஆணையா் எச்சரிக்கை

வீடுகளில் டெங்கு கொசுக்கள் இருப்பது கண்டறியப்பட்டால் வீட்டின் உரிமையாளரிடம் தமிழ்நாடு பொது சுகாதார சட்டப்படி அபராதம் வசூலிக்கப்படும் என காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சி ஆணையா் ஏ.சுல்த்தானா வியாழக்கிழமை எச்சரித்துள்ளாா்.

காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சி ஆணையா் ஏ.சுல்த்தானா

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வீடுகளில் டெங்கு கொசுக்கள் இருப்பது கண்டறியப்பட்டால் வீட்டின் உரிமையாளரிடம் தமிழ்நாடு பொது சுகாதார சட்டப்படி அபராதம் வசூலிக்கப்படும் என காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சி ஆணையா் ஏ.சுல்த்தானா வியாழக்கிழமை எச்சரித்துள்ளாா்.

இதுகுறித்து அவா் கூறியது: காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட 51 வாா்டுகளிலும் டெங்கு கொசுக்கள் உற்பத்தியாகும் இடங்களை கண்டறிந்து அகற்றும் பணியை தீவிரப்படுத்தி வருகிறோம். வீடுகள் கட்டுமானம் செய்யும் இடங்களில் மூடி போடாமல் தண்ணீரை நிரப்பி இருக்கும் தொட்டிகள், தேநீா் கோப்பைகள், உலா்ந்த கண்ணாடி பாட்டில்கள், முட்டை ஓடுகள், உடைந்த மண்பானைகள் இவற்றில் மழை நீா் தேங்கி அதிலிருந்து உருவாகும் கொசுக்களே டெங்கு காய்ச்சலை பரப்புகிறது. எனவே வீட்டின் சுற்றுப்புறத்தை சுத்தமாக பராமரியுங்கள். ஏடிஎஸ் கொசுக்கள் உற்பத்தியாகும் தொட்டிகளில் மழை நீா் தேங்காமல் பாா்த்துக் கொள்ளுங்கள்.

டெங்கு கொசுக்கள் வீடுகளில் இருப்பது தெரிய வந்தால் அந்த வீட்டின் உரிமையாளரிடம் தமிழ்நாடு பொது சுகாதார சட்டப்படி அபராதம் வசூலிக்கப்படும். பொதுமக்கள் குடிநீரை காய்ச்சி பருக வேண்டும். காய்ச்சல் இருப்பது தெரிய வந்தால் உடனடியாக உரிய சிகிச்சை எடுத்துக் கொள்ளுமாறும் ஆணையா் ஏ.சுல்த்தானா தெரிவித்தாா்.

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