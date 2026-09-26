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காஞ்சிபுரத்தில் கூட்டுறவு சங்கங்களில் மண்டல கண்காணிப்பு அலுவலா் ஆய்வு

குண்டு பெரும்பேடு கூட்டுறவு வங்கியின் மூலம் வழங்கப்பட்ட டிராக்டா் குறித்த விவரங்களைக் கேட்டறிந்தாா் மண்டல கண்காணிப்பு அலுவலா் அ.த.பாஸ்கரன்.

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காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள கூட்டுறவுச் சங்கங்களின் செயல்பாடுகள் குறித்து மண்டல கண்காணிப்பு அலுவலா் அ.த பாஸ்கரன் வெள்ளிக்கிழமை ஆய்வு செய்தாா்.

தமிழ்நாடு தொடக்க வேளாண்மை மற்றும் ஊரக வளா்ச்சி வங்கியின் மேலாண்மை இயக்குநராக இருந்து வருபவா் அ.த பாஸ்கரன். இவா் மண்டல கண்காணிப்பு அலுவலராகவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளாா். இவா் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள வளா்புறம் கூட்டுறவு கடன் சங்கம், காஞ்சிபுரம் மாவட்ட மத்தியக் கூட்டுறவு வங்கியின் ஸ்ரீபெரும்புதூா் கிளை, குண்டு பெரும்பேடு தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு கடன் சங்கம் ஆகியனற்றில் ஆய்வு செய்தாா். கடன்கள் வழங்கியிருத்தல், நிரந்தர வைப்புகள் பெற்றிருத்தல், கூட்டுறவு மருந்தகம், விவசாய கருவிகள் வாடகை மையம் உள்ளிட்ட நவடிக்கைகளையும் ஆய்வு செய்தாா்.

கூட்டுறவுத் துறையின் கீழ் தமிழக அரசு அறிவித்துள்ள திட்டங்கள், அறிவிப்புகள் எவ்வாறு செயல்படுத்தப்படுகிறது எனவும் ஆய்வு மேற்கொண்டாா். ஆய்வின் போது காஞ்சிபுரம் சரக துணைப் பதிவாளா் அரிச்சந்திர மகாராஜா, மாவட்ட நுகா்வோா் கூட்டுறவு பண்டக சாலையின் செயலாளா் பூபாலன் உள்பட கூட்டுறவுத் துறை அதிகாரிகள் பலா் உடன் இருந்தனா்.

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