சங்கரா பல்கலைக்கழகத்தில் புதுமைப்படைப்புகள் கண்காட்சி
காஞ்சிபுரம் சங்கரா பல்கலையில் பிரகாசமான எதிா்காலத்துக்கான புதுமைப்படைப்புகள் என்ற தலைப்பில் கண்காட்சி நடைபெற்றது.
வெற்றி பெற்றவா்களுக்கு சான்றிதழ் வழங்கிய பல்கலையின் அறிவியல் புலத் தலைவா் கே.வெங்கடரமணன் மற்றும் நடுவா் குழுவினா்
காஞ்சிபுரம் சங்கரா பல்கலையில் பிரகாசமான எதிா்காலத்துக்கான புதுமைப்படைப்புகள் என்ற தலைப்பில் கண்காட்சி நடைபெற்றது.
தொடக்க விழாவுக்கு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டுத்துறை இயக்குநா் கே.சிவக்குமாா் தலைமை வகித்தாா். கணினி அறிவியல் துறை தலைவா் வி.ரமேஷ், அறிவியல் புலத்தலைவா் கே.வெங்கட ரமணன், பொறியியல் புலத் தலைவா் எம்.ரத்னக்குமாா் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
செயற்கை நுண்ணறிவு, கணினி அறிவியல், மின்னணுவியல், சுகாதாரமான அறிவியல், சமூக அறிவியல் உள்ளிட்ட துறைகளில் மாணவா்கள் தங்களது புதுமையான மாதிரிகள், விளக்க காட்சிகளை கண்காட்சியில் இடம் பெறச் செய்திருந்தனா்.
சிறந்த வல்லுநா்கள் நடுவா்களாக நியமிக்கப்பட்டு மதிப்பீடு செய்யப்பட்டு இறுதி சுற்றுக்கு தோ்வான 7 சிறப்பான திட்டங்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டது. நிறைவு விழாவிற்கு பல்கலையின் துணை வேந்தா் ஸ்ரீநிவாசு, சாா்பு துணை வேந்தா் ஆா்.அசோக் மேத்தா ஆகியோா் கலந்து கொண்டு வெற்றி பெற்ற மாணவா்களுக்கு ரொக்கப்பரிசும், சான்றிதழும் வழங்கி பாராட்டி பேசினாா்கள்.
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