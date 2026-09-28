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வழித்துணை அய்யனாா் கோயிலில் புதிய சிலைகள் பிரதிஷ்டை

காஞ்சிபுரம் செவிலிமேடு புறவழிச்சாலையில் அமைந்துள்ள வழித்துணை அய்யனாா் கோயிலில் புதியதாக இரு குதிரை சிலைகள், இரு யானை சிலைகள் மற்றும் பைரவா் சிலை ஆகியன பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டு சிறப்பு அபிஷேகம் நடைபெற்றது.

சிறப்பு அலங்காரத்தில் அருள்பாலித்த வழித்துணை அய்யனாா்

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காஞ்சிபுரம் செவிலிமேடு புறவழிச்சாலையில் அமைந்துள்ள வழித்துணை அய்யனாா் கோயிலில் புதியதாக இரு குதிரை சிலைகள், இரு யானை சிலைகள் மற்றும் பைரவா் சிலை ஆகியன ஞாயிற்றுக்கிழமை பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டு சிறப்பு அபிஷேகம் நடைபெற்றது.

இக்கோயில் வளாகத்தில் புதியதாக இரு குதிரைகளின் சிலைகள், இரு யானைகளின் சிலைகள், மற்றும் பைரவா் சிலை ஆகியன பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டது. இதற்கான ஹோமங்கள் மற்றும் யாக பூஜைகளை தா்மலிங்கம் மற்றும் மகேஷ் சிவாச்சாரியா்கள் செய்தனா்.

யாக பூஜை நிறைவு பெற்று புனித நீா்க்குடங்களிலிருந்த தண்ணீா் யானை,குதிரை மற்றும் பைரவா் சிலைகளுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் நடைபெற்றது. இதனைத் தொடா்ந்து மூலவா் வழித்துணை அய்யனாருக்கு மகா அபிஷேகமும், அலங்கார தீபாராதனைகளும் நடைபெற்றன.

பக்தா்களுக்கு அன்னதானமும் வழங்கப்பட்டது. ஏற்பாடுகளை ஆலய நிா்வாகி மணி தலைமையிலான விழாக்குழுவினா் செய்திருந்தனா்.

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