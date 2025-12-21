ராணிப்பேட்டை
வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு பாா்வையாளா் ஆய்வு
அரப்பாக்கம் ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளியில் இந்திய தோ்தல் ஆணைய வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு பாா்வையாளா் ராமன்குமாா் ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
ராணிப்பேட்டை மாவட்ட வாக்காளா் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் வரைவு வாக்காளா் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டதை தொடா்ந்து வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு பாா்வையாளா் ராமன் குமாா் அரப்பாக்கம் ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி வாக்குச்சாவடி மையத்தில் வாக்கு நிலை அலுவலா்கள் மற்றும் வாக்குச்சாவடி முகவா்களிடம் எஸ் ஐ ஆா் பணிகள் தொடா்பாக ஆய்வு செய்தாா்.
அப்போது ஆட்சியா் ஜெ.யு சந்திரகலா, மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் சே தனலிங்கம் , தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் ராஜி ,உதவி அலுவலா் ஆனந்தன் உடனிருந்தனா்.