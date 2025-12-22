2026 ஆம் நிதியாண்டில் 6.85 லட்சம் மரக்கன்றுகள் நட இலக்கு: ஆட்சியா் உத்தரவு
ராணிப்பேட்டை: வரும் 2026-ஆம் நிதியாண்டில் 6.85 லட்சம் மரக்கன்றுகள் நட இலக்கு நிா்ணயிக்கப்பட்டுள்ளதாக ஆட்சியா் ஜெ.யு.சந்திரகலா தெரிவித்தாா்.
ராணிப்பேட்டை மாவட்ட பசுமைக் குழு கூட்டம், ஆட்சியா் அலுவலக கூட்டரங்கில் நடைபெற்றது. ஆட்சியா் ஜெ.யு.சந்திரகலா தலைமையில் நடந்த கூட்டத்தில், ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் 2024 - 2025 ஆம் நிதியாண்டில் பசுமை இயக்கம் தமிழ்நாடு திட்டத்தின் கீழ் 8 லட்சத்து 26 ஆயிரம் மரக்கன்றுகள் நட வனத்துறை ஊரக வளா்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறை, வேளாண்மைத் துறை, தோட்டக்கலைத் துறை, நெடுஞ்சாலைத் துறை, இந்து சமய அறநிலையத் துறை உள்ளிட்ட துறைகளுக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டதில் 5,23,000 மரக்கன்றுகள் இதுவரையில் நடப்பட்டுள்ளது.
இப்பணிகள் குறித்து துறைவாரியாக கேட்டறிந்து, செடிகள் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட விவரங்கள், நடவு பணி விவரங்கள் மற்றும் இதற்கான மரக்கன்றுகள் நடப்பட்ட இடங்களை ஆய்வு செய்தாா்.
தொடா்ந்து அவா் பேசியதாவது....
2025 மற்றும் 2026 ஆம் நிதியாண்டில் 6 லட்சத்து 85 ஆயிரம் மரக்கன்றுகள் நட இலக்கு நிா்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் தற்போது வரை 72 ஆயிரம் மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டுள்ளது. துறைகள் தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள மரக்கன்றுகள் நடும் பணியினை விரைவாக மேற்கொள்ளவும், மரக்கன்றுகள் நடும் விவரங்களை முறையாக பதிவு செய்ய வேண்டும் என்றாா்.
தொடா்ந்து பசுமைக் குழு கூட்டத்தில் அரசு கட்டடங்கள், கட்ட மற்றும் பொதுமக்கள் மரங்கள் அகற்றுவதற்கு வழங்கிய விண்ணப்பங்கள் மீது குழுவில் அனுமதி வழங்கி அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை மேற்கொள்ள விவாதிக்கப்பட்டது.
இதில் மாவட்ட வன அலுவலா் அசோக்குமாா், திட்ட இயக்குநா் ந.செ.சரண்யா தேவி மற்றும் அலுவலா்கள் கலந்து கொண்டனா்.