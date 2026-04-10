அரக்கோணத்தில் 13 வேட்பாளா்கள்

அரக்கோணம்(தனி) தொகுதியின் இறுதி வேட்பாளா் பட்டியல் வெளியிடப்பட்ட நிலையில் களத்தில் 13 வேட்பாளா்கள் உள்ளனா்.
இறுதி வேட்பாளா் பட்டியலை தொகுதி தோ்தல் நடத்தும் அலுவலரும், அரக்கோணம் கோட்டாட்சியருமான டி.ரமேஷ் வெளியிட்டுள்ளாா்.
அதன் விவரம் வருமாறு
1. எழில் கரோலின் - விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி,- பானை, 2. பா.சுதாகா், பகுஜன் சமாஜ் கட்சி - யானை, 3. சு.ரவி - அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக்கழகம் - இரட்டை இலை, 4. க.ராஜ்குமாா் - நாம் தமிழா் கட்சி - ஏா் சுமந்து செல்லும் விவசாயி , 5. வ.காந்திராஜ் - தமிழக வெற்றிக்கழகம் - விசில், 6. ந,லட்சுமிபதி - தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி - கேமரா, 7. வெற்றிவேல்.மா - அனைத்திந்திய ஜனநாயக பாதுகாப்பு கழகம் - எரிவாயு உருளை , 8. பி.கோவிந்தராஜ் - சுயேட்சை - பலூன்,
9. எம்.சந்தானம் - சுயேட்சை - ஸ்டேபிளா் , 10. என்.பிரவீன்குமாா் - சுயேட்சை - ரோடு ரோலா், 11. எம்.மணிகண்டன் - சுயேட்சை - பெண்டுலம் , 12. தி.முரளீதரன் - சுயேட்சை - கப்பல் , 13. க.மோகன் - சுயேட்சை - கத்தரிக்கோல் ,
மொத்தம் 13 வேட்பாளா்கள் களத்தில் உள்ள நிலையில் அரக்கோணம் தொகுதியில் ஒரு வாக்குபதிவு இயந்திரம் மட்டுமே வைக்கப்பட உள்ளது.
புதுச்சேரி & கேரளத்தில் வாக்குப்பதிவு நிறைவு! வாக்குப்பதிவில் நடந்த சுவாரசியங்கள்!
Podcast | மனம் மாறுவாரா ராகுல் காந்தி? | News & Views | E-25 |
நான் எந்த ஆயுதத்தை எடுக்க வேண்டும் என்பதை முடிவு செய்வது எதிரிகள்தான்!
நீ சாரல் பாடல் வெளியானது!
