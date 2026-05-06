திருப்பத்தூா்: நோட்டாவை விட குறைவான வாக்குகள் பெற்ற 56 வேட்பாளா்கள்

திருப்பத்தூா் மாவட்டத்தில் போட்டியிட்ட 74 வேட்பாளா்களில் 56 போ் நோட்டாவை விட குறைவான வாக்குகளை பெற்றுள்ளனா்.

Updated On :7 மே 2026, 0:37 am IST

திருப்பத்தூா் மாவட்டத்தில் போட்டியிட்ட 74 வேட்பாளா்களில் 56 போ் நோட்டாவை விட குறைவான வாக்குகளை பெற்றுள்ளனா்.

கடந்த மே 4-ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற்று தோ்தல் முடிவுகள் வெளியானது. திருப்பத்தூா் தொகுதியில் 24 பேரும், ஜோலாா்பேட்டை தொகுதியில் 19 பேரும், ஆம்பூா் தொகுதியில் 16 பேரும், வாணியம்பாடி தொகுதியில் 15 போ் என மொத்தம் 74 போ் போட்டியிட்டனா். இதுதவிர வேட்பாளா்கள் யாருக்கும் வாக்களிக்க விரும்பாதவா்கள் வாக்களிப்பதற்காக நோட்டாவும் அமைக்கப்பட்டு இருந்தது. இதில் நோட்டாவை விட பல சுயேச்சைகள் குறைவான வாக்குகள் பெற்று உள்ளது.

திருப்பத்தூா் தொகுதியில் நோட்டாவிற்கு 464 வாக்குகள் பதிவாகி இருந்தது. இதைவிட 19 வேட்பாளா்கள் குறைவான வாக்கு பெற்று உள்ளனா். ஜோலாா்பேட்டை தொகுதியில் நோட்டாவிற்கு 695 வாக்குகள் பதிவாகி இருந்தது. இதைவிட 15 வேட்பாளா்கள் குறைவாக வாக்கு பெற்று உள்ளனா். வாணியம்பாடி தொகுதியில் நோட்டாவிற்கு 624 வாக்குகள் பதிவாகி இருந்தன. இதைவிட 11 வேட்பாளா்கள் குறைவான வாக்குகள் பெற்று உள்ளனா். ஆம்பூா் தொகுதியில் நோட்டாவிற்கு 468 வாக்குகள் பதிவாகி இருந்தன.

இதைவிட 11 வேட்பாளா்கள் குறைவான வாக்குகள் பெற்று உள்ளனா். மாவட்டம் முழுவதும் 56 வேட்பாளா்கள் நோட்டாவைவிட குறைவான வாக்குகள் பெற்று உள்ளனா்.

