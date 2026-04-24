ராணிப்பேட்டை

ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் 154 கேமராக்கள் கண்காணிப்பில் வாக்கு எண்ணும் மையம்

ராணிப்பேட்டை மாவட்ட வாக்கு எண்ணும் மையத்துக்கு ‘சீல்’ வைத்த வருவாய்த் துறையினா்.

Updated On :24 ஏப்ரல் 2026, 7:12 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் 24 மணி நேர மூன்று அடுக்கு காவல் பாதுகாப்பு மற்றும் 154 சிசிடிவி கேமராக்கள் கண்காணிப்பில் வாக்கு எண்ணும் மையம் பாதுகாக்கப்பட்டு வருவதாக மாவட்ட ஆட்சியா் ஜெ.யு.சந்திரகலா தெரிவித்துள்ளாா்.

இது குறித்து அவா் கூறியது:

ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் தமிழக சட்டப் பேரவை பொதுத் தோ்தல் 2026-இல் பயன்படுத்தப்பட்ட மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்கள் தோ்தல் பொது பாா்வையாளா்கள் சுனில்குமாா் சிங், மரு.பிரீத்தி கோயல், காவல் பாா்வையாளா் நிலாப்ஜா சௌத்ரி, ராணிப்பேட்டை மாவட்டத் தோ்தல் அலுவலரும், மாவட்ட ஆட்சியருமான ஜெ.யு.சந்திரகலா மற்றும் போட்டியிடும் வேட்பாளா்கள் மற்றும் முகவா்களின் முன்னிலையில் வாக்கு எண்ணும் மையத்தில் பாதுகாப்பாக வைத்து ‘சீல்’ வைக்கப்பட்டது.

மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரம் வைக்கப்பட்டுள்ள மையத்துக்கு மூன்று அடுக்கு காவல் பாதுகாப்பு மற்றும் வாக்கு எண்ணும் மையம் முழுவதும் 154 சிசிடிவி கேமராக்கள் கொண்டு 24 மணி நேரமும் கண்காணிக்கப்படுகிறது.

தமிழக சட்டப்பேரவை பொதுத் தோ்தல் வாக்குப் பதிவு, அரக்கோணம், சோளிங்கா், ராணிப்பேட்டை, ஆற்காடு ஆகிய 4 சட்டப் பேரவைத் தொகுதிகளில் உள்ள 1,247 வாக்குச்சாவடி மையங்களில் நடைபெற்றது. இதில் பதிவான மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் வாக்கு எண்ணும் மையமான வாலாஜாபேட்டை அறிஞா் அண்ணா அரசினா் மகளிா் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில் பாதுகாப்பாக வைக்கப்பட்டுள்ளது.

வாக்குப் பெட்டிகள் வைக்கப்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு அறைக்கு மூன்று அடுக்கு காவல் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது. முதல் நிலையில், மத்திய ஆயுத காவல் படை வீரா்களும், இரண்டாம் நிலையில் தமிழ்நாடு சிறப்பு காவல் படையினரும் மற்றும் ஆயுதப்படை வீரா்களும், மூன்றாம் நிலையில் உள்ளூா் காவலா்களும் என மொத்தம் 242 காவலா்கள் காவல் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனா். இவா்கள் 12 மணி நேரத்ததுக்கு ஒருமுறை மாற்றப்பட்டு பாதுகாப்பு பணியில் தொடா்ந்து 24 மணி நேரமும் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனா்.

அதேபோல வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்கள் வைக்கப்பட்டுள்ள அனைத்து தளங்களிலும் மற்றும் கல்லூரி வளாகம் முழுவதும் 154 கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டு 24 மணி நேரமும் மையம் கண்காணிக்கப்படுகின்றது.

இந்தப் பணிகள் அனைத்தும் பதிவு செய்யப்பட்டு கட்டுப்பாட்டு அறையின் மூலம் கண்காணிக்கப்படுகிறது. மேலும், வாக்குப்பெட்டிகள் வைக்கப்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு அறைகள் மற்றும் வளாகத்தில் கண்காணிக்கப்படும் விடியோ பதிவுகளை வேட்பாளா்களின் முகவா்கள் 24 மணி நேரமும் கண்காணிக்கும் வகையில் கட்டுப்பாட்டு மையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

இவற்றில் அடையாள அட்டை வழங்கப்பட்டுள்ள வேட்பாளா்கள் மற்றும் முகவா்கள் மையத்தின் பாதுகாப்பு கண்காணிப்பு பணிகளை நாள்தோறும் நேரில் சென்று பாா்வையிடலாம் என்றாா்.

இந்நிகழ்வின் போது மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் பெ.சிபின், மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் பேபி இந்திரா,தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா்கள் ராஜி,ஏகாம்பரம், உதவி தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா்கள் செல்வி,நடராஜன்,சண்முக சுந்தரம்,வெங்கடேசன் மற்றும் வேட்பாளா்கள், முகவா்கள் கலந்து கொண்டனா்.

வாக்கு எண்ணும் மையங்களில் அனைத்து முன்னேற்பாடுகளும் தயாா்: திருவள்ளூா் ஆட்சியா்

வாக்கு சதவீதம் உயர்வுக்கு Vijay காரணமா?
வெள்ளை அறிக்கை வேண்டும்! சிசிடிவி காட்சியை வெளியிட்ட செல்வப்பெருந்தகை! | IT RAID | Congress
வரலாறு காணாத வாக்குப்பதிவா? | N Gopalaswami Interview | TN Election 2026 | Vote percentage in tamil nadu
ஜனநாயகக் கடமையாற்றிய திரைப்பிரபலங்கள் | Tamil cine actors | TN Election 2026 |
