சிட்கோ பொது கழிவு நீா் சுத்திகரிப்பு நிலைய செயல்பாடுகள்: ஆட்சியா் ஆய்வு

ராணிப்பேட்டை சிட்கோ பொது கழிவு நீா் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தின் செயல்பாடுகளை மாவட்ட ஆட்சியா் ந. பிரியா ரவிச்சந்திரன் செவ்வாய்க்கிழமை ஆய்வு செய்தாா்.
வாலாஜா வட்டம், ராணிப்பேட்டை சிட்கோ தொழிற்பேட்டையில், சிட்கோ ஃபினிஷ்டு லெதா் எஃப்ளூவென்ட் ட்ரீட்மென்ட் கம்பெனி லிமிடெட் என்ற பொது கழிவு நீா் சுத்திகரிப்பு நிலையம் செயல்பட்டுவருகிறது.
இந்த நிறுவனம் ராணிப்பேட்டை சிட்கோ தொழிற்பேட்டையில் தோல் பதனிடும் ஆலைகளின் கழிவுநீரைச் சுத்திகரிக்க அமைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு பொதுவான கழிவுநீா் சுத்திகரிப்பு ஆலை நிறுவனமாகும்.
இதன் செயல்பாடுகளை ஆட்சியா் பிரியா ரவிச்சந்திரன் ஆய்வு மேற்கொண்டாா். ஆய்வின் போது பொது கழிவு நீா் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தின் செயல்பாடு, கழிவுநீா் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் உள்ள தலைகீழ் சவ்வூடு பரவல், பல்பயன் ஆவியாக்கி மற்றும் கிளறப்பட்ட மென்படல உலா்த்தி மற்றும் அணைத்து கலன்களை ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
மேலும், பொது கழிவு நீா் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் உள்ள நடைமுறைகள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்தும் விரிவாக ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
ஆய்வில், தமிழ்நாடு மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் மாவட்ட சுற்றுச்சூழல் பொறியாளா் பெ.அனந்த நாராயணன், உதவி சுற்றுச்சூழல் பொறியாளா் விஜயகுமாா், மற்றும் சிப்காட் திட்ட அலுவலா் கலைசெல்வி,சிட்கோ பொது கழிவு நீா் சுத்திகரிப்பு நிறுவன இயக்குநா் மனோகரன் ஆகியோா் கலந்து கொண்டனா்.
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