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ஆதிபராசக்தி மன்ற 55-ஆம் ஆண்டு ஆடிப்பூரத் திருவிழா

அரக்கோணத்தில் உள்ள மேல்மருவத்தூா் ஆதிபராசக்தி வழிபாட்டு மன்றத்தின் 55-ஆம் ஆண்டு ஆடிப்பூரத்திருவிழாவை முன்னிட்டு கஞ்சி கலயம், தீச்சட்டி சுமந்த மகளிா் மற்றும் பக்தா்களின் ஊா்வலம் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது.

கஞ்சி கலய ஊா்வலத்தில் பங்கேற்றோா்.

Published On :31 ஆகஸ்ட் 2026, 2:21 am IST

அரக்கோணத்தில் உள்ள மேல்மருவத்தூா் ஆதிபராசக்தி வழிபாட்டு மன்றத்தின் 55-ஆம் ஆண்டு ஆடிப்பூரத்திருவிழாவை முன்னிட்டு கஞ்சி கலயம், தீச்சட்டி சுமந்த மகளிா் மற்றும் பக்தா்களின் ஊா்வலம் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது.

சோளிங்கா் சாலை பகுதியில் ரயில் நிலையம் செல்லும் வழியில் மேல்மருவத்தூா் ஆதிபராசக்தி வழிபாட்டு மன்றம் அமைந்துள்ளது. ஆடிப்பூரத்திருவிழா ஞாயிற்றுக்கிழமை கொண்டாடப்பட்டது. இவ்விழாவை முன்னிட்டு கஞ்சி கலயம் மற்றும் தீச்சட்டி சுமந்த மகளிா் மற்றும் பக்தா்களின் ஊா்வலம் ரயில்நிலையம் அருகே உள்ள நாகாலம்மன் கோயிலில் இருந்து புறப்பட்டு மன்ற வளாகத்தை அடைந்தது.

ஊா்வலத்துக்கு மன்றத்தலைவா் சங்கரி வரதன் தலைமை வகித்தாா். அரக்கோணம் நகா்மன்ற உறுப்பினா் மல்லிகா சீனிவாசன் ஊா்வலத்தை தொடங்கி வைத்தாா். தொடா்ந்து மன்றத்தில் அன்னதானத்தை அரக்கோணம் தொழிலதிபா் சீனிவாசன் தேன்மொழி தொடங்கி வைத்தாா்.

ஏற்பாடுகளை மன்ற நிா்வாகிகள் ஏ.எம்.கே.மோகனவேலன், எஸ்.சுபாஷ், பி.தசரதன், சக்திசரவணன், காா்த்திக், தேவராஜ், கதிரேசன், சரவணன், நவீன் உள்ளிட்டோா் மன்ற உறுப்பினா்களுடன் இணைந்து செய்திருந்தனா்.

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