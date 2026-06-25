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ராணிப்பேட்டை

நடைபயணமாக வந்து கோரிக்கை மனு அளித்த மக்கள்!

ஆற்காடு அடுத்த புதுப்பாடி கிராமத்தை சோ்ந்த பொதுமக்கள் நடைபயணமாக வந்து ஜமாபந்தி அலுவலரிடம் புதன்கிழமை மனு அளித்தனா்.

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கோரிக்கை  மனு அளிக்க  வந்த  புதுப்பாடி  கிராம  பொது மக்கள் .

Updated On :25 ஜூன் 2026, 12:04 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஆற்காடு அடுத்த புதுப்பாடி கிராமத்தை சோ்ந்த பொதுமக்கள் நடைபயணமாக வந்து ஜமாபந்தி அலுவலரிடம் புதன்கிழமை மனு அளித்தனா்.

புதுப்பாடி ஜி.எம்.நகா் பகுதியைச் சோ்ந்த வழக்குரைஞா் பி.சரவணன் தலைமையில் பொதுமக்கள் புதுப்பாடியில் இருந்து முப்பதுவெட்டி வரை வட்டாட்சியா் அலுவலகம் வரை நடைபயணமாக வந்து துணை ஆட்சியா் அறிவுடைநம்பிடம் மனு வழங்கினா் .

அந்த மனுவில் கூறியிருப்பதாவது புதுப்பாடி ஜி.எம் நகா் பகுதியில் சுமாா் 500 குடும்ப அட்டைதாரா்கள் இருக்கும் சூழலில் சுமாா் 1.5 கிலோ மீட்டா் தூரம் உள்ளசுமாா் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட குடும்ப அட்டைதாரா்கள் உள்ள நியாயவிலைக் கடையில் பொருள்கள் வாங்கவேண்டிய சூழல் உள்ளது.

இதனால் பொதுமக்கள் நாள் கணக்கில் காத்திருக்க வேண்டிய நிலை உள்ளது. மேலும் நெடுஞ்சாலை அருகில் கடை அமைத்துள்ளதால் விபத்துகள் ஏற்படும் சூழல் உள்ளது. எனவே ஜி.எம்.நகா் பகுதியில் தனி நியாயவிலைக் கடை அமைத்து தரவேண்டும். புதுப்பாடி அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்துக்கு செல்ல சுமாா் 2 கி. மீ செல்ல வேண்டியநிலை உள்ளது. இதனால் பெண்கள், முதியோா், கா்ப்பிணிகள் , குழந்தைகள் மிகுந்த சிரமத்துக்குள்ளாகின்றனா்.

எனவே புதுப்பாடி ஜி.எம்.நகா் பேருந்து நிறுத்தத்தில் இருந்து விரைவாக மருத்துவமனைக்கு செல்ல பாலாற்றிலிருந்து தூசிக்கு செல்லும் பிரதான ஆற்றுக்கால்மீது பாலம் அமைத்து தர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

புதுப்பாடி ஜி.எம் நகா் பஜனைக் கோயில் வளாகத்தில் உள்ள மேல்நிலை நீா்த்தேக்க தொட்டி பழுதடைந்து இடிந்து விழும் ஆபத்தான நிலையில் உள்ளது. தொட்டியின் அருகே அரசு தொடக்கப்பள்ளியும், விளையாட்டு திடலும் உள்ளது . எந்த நேரத்திலும் இடிந்து விழும் அபாயத்தில் உள்ள தொட்டியை இடித்து விட்டு மாற்றாக புதிய தொட்டி கட்டித் தர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

மனுவைப் பெற்ற கொண்ட துணை ஆட்சியா் உயா் அதிகாரிகளுக்கு தெரிவித்து நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதி அளித்தாா். அப்போது வட்டாட்சியா்கள் சண்முகசுந்தரம், பாக்கியநாதன் ஆகியோா் உடனிருந்தனா்.

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