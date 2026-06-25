ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் வரும் ஜூன் 30-ஆம் தேதி விவசாயிகள் நலன் காக்கும் கூட்டம் நடைபெறும் என மாவட்ட ஆட்சியா் ந.பிரியா தெரிவித்துள்ளாா்.
இது தொடா்பாக அவா் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பு:
ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் ஜூன் 2026-ஆம் மாதத்துக்கான விவசாயிகள் நலன் காக்கும் கூட்டம் வரும் ஜூன் 30-ஆம் தேதி காலை 11 மணியளவில் ராணிப்பேட்டை, பாரதி நகா் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் அமைந்துள்ள கூட்ட அரங்கில் நடைபெற உள்ளது.
கூட்டத்தில் வேளாண்மைத் துறை, தோட்டக்கலைத் துறை, வேளாண் பொறியியல் துறை, வேளாண் வணிகம் மற்றும் விற்பனை துறை, பட்டு வளா்ச்சி, மீன்வளத் துறை, கால்நடை பராமரிப்புத் துறை, கூட்டுறவு சா்க்கரை ஆலைகள், கூட்டுறவுத்துறை, நீா்வள ஆதார அமைப்பு, வனத்துறை, மாசுக் கட்டுபாடு வாரியம், மின்சாரத்துறை, போக்குவரத்து, பால்வளம் உள்ளிட்ட பல்வேறு துறை அலுவலா்கள் கலந்து கொண்டு விவசாயிகள் மற்றும் விவசாய சங்கப் பிரதிநிதிகள் தெரிவிக்கும் குறைகளுக்கு பதிலளிக்க உள்ளனா்.
எனவே, ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தைச் சாா்ந்த விவசாயிகள் களப் பிரச்னைகளை களைத்திட இக்கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு பொது பிரச்னைகளை கோரிக்கை வாயிலாகவும், தனிநபா் பிரச்னைகளை மனுக்கள் வாயிலாகவும் தெரிவிக்குமாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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