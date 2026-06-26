Dinamani
ஆபரேஷன் சிந்தூரில் 6 வீரர் வீரமரணம்! ஓராண்டு கழித்து பெயர்களை வெளிட்ட மத்திய அரசு!ஜூலை இறுதியில் தவெக அரசின் முதல் பட்ஜெட் தாக்கல்? நெல்லை எக்ஸ்பிரஸ் சேவையில் மாற்றம்! திருச்சி கிழக்கில் போட்டியா? மு.க. ஸ்டாலின் பதில்! ஜூலை 1-ல் இபிஎஸ் தலைமையில் அதிமுக மகளிரணி கூட்டம்! வேளாங்கண்ணி எக்ஸ்பிரஸ் மீண்டும் எழும்பூரிலிருந்து இயக்கம்!சென்னை உள்பட 6 மாவட்டங்களில் நாளை கனமழை!அமோனியா வாயு கசிவு: பலி எண்ணிக்கை 14 ஆக உயர்வு!தூய்மைப் பணிகளை தனியார்மயமாக்கும் டெண்டர் ரத்து!
/
ராணிப்பேட்டை

333 பேருக்கு ரூ.1.36 கோடி நலத் திட்ட உதவி: அமைச்சா் காந்திராஜ் வழங்கினாா்

News image

அரக்கோணத்தில் நடைபெற்ற ஜமாபந்தியில் நலத்திட்ட உதவி வழங்கிய அமைச்சா் வ. காந்தி ராஜ்.

Updated On :26 ஜூன் 2026, 5:09 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

அரக்கோணம் வட்ட ஜமாபந்தி நிறைவு விழாவில் ரூ.1.36 கோடியில் நலத்திட்ட உதவிகளை கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சா் வ.காந்திராஜ் வழங்கினாா்.

அரக்கோணம் வட்ட ஜமாபந்தி எனப்படும் வருவாய் தீா்ப்பாயம் நிறைவு விழா வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது. விழாவுக்கு வருவாய் தீா்ப்பாய அலுவலரும், கோட்டாட்சியருமான டி.ரமேஷ் தலைமை வகித்தாா். வட்டாட்சியா் கு.வரலட்சுமி வரவேற்றாா். கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சா் வ.காந்தி ராஜ் கலந்து கொண்டு ரூ.1.36 கோடியில் 333 பேருக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினாா்.

இவ்விழாவில் வருவாய்த் துறையின் சாா்பில் 104 பேருக்கும், சமூக பாதுகாப்புத்திட்டத்தின் சாா்பில் 7 பேருக்கும், வழங்கல் மற்றும் நுகா்வோா் பாதுகாப்புத்துறை சாா்பில் 64 பேருக்கும், பிற்படுத்தப்பட்டோா் மற்றும் சிறுபான்மையினா் நலத்துறை சாா்பில் ஒருவருக்கும், வேளாண்மைத்துறை சாா்பில் 9 பேருக்கும், தொழிலாளா் நல வாரியத்துறை சாா்பில் 148 பேருக்கும் என மொத்தம் 333 பேருக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை அமைச்சா் வழங்கினாா்.

இவ்விழாவில் மாவட்ட வேளாண் ஆய்வுக்குழு உறுப்பினா் பி.ஜி.மோகன்காந்தி, கோட்டாட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் ஸ்ரீதேவி, சமூக பாதுகாப்புத் திட்ட தனி வட்டாட்சியா் பரமேஸ்வரி, வட்ட வழங்கல் அலுவலா் தணிகைமணி, நகா்ப்புற கிராம நிா்வாக அலுவலா் முருகன், கிராம நிா்வாக அலுவலா்கள் லட்சுமிநாராயணன், காா்த்திகேயன், ராஜேஷ், நெடுஞ்செழியன் உள்ளிட்ட பலா் பங்கேற்றனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

செய்யூா் ஜமாபந்தியில் 123 பயனாளிகளுக்கு ரூ. 2.5 கோடி நலத்திட்ட உதவி

செய்யூா் ஜமாபந்தியில் 123 பயனாளிகளுக்கு ரூ. 2.5 கோடி நலத்திட்ட உதவி

ஆற்காட்டில் ஜமாபந்தியில் ரூ. 3.10 கோடி நலத்திட்ட உதவி: ஆட்சியா் வழங்கினாா்

ஆற்காட்டில் ஜமாபந்தியில் ரூ. 3.10 கோடி நலத்திட்ட உதவி: ஆட்சியா் வழங்கினாா்

பேராவூரணியில் ஜமாபந்தி நிறைவு குடிகள் மாநாட்டில் 32 பேருக்கு நலத்திட்ட உதவி

பேராவூரணியில் ஜமாபந்தி நிறைவு குடிகள் மாநாட்டில் 32 பேருக்கு நலத்திட்ட உதவி

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு ரூ. 5.50 லட்சம் மதிப்பிலான நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கல்

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு ரூ. 5.50 லட்சம் மதிப்பிலான நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கல்

விடியோக்கள்

Angikaaram Movie Review | Dinamani Talkies | J. Rajesh | Thenpathiyan

Angikaaram Movie Review | Dinamani Talkies | J. Rajesh | Thenpathiyan

Con City Movie review | ஏமாறாதே... ஏமாற்றாதே... | Arjun Das | Anna Ben | Yogi Babu

Con City Movie review | ஏமாறாதே... ஏமாற்றாதே... | Arjun Das | Anna Ben | Yogi Babu

மெஸ்ஸியைத் துரத்தும் எம்பாபே! | FIFA | FIFA World Cup | Messi |

மெஸ்ஸியைத் துரத்தும் எம்பாபே! | FIFA | FIFA World Cup | Messi |

பார்வையாளர்களைப் பரிசோதிக்கும் அனந்தன் காடு: திரைவிமர்சனம்

பார்வையாளர்களைப் பரிசோதிக்கும் அனந்தன் காடு: திரைவிமர்சனம்