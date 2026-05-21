Dinamani
பிளே-ஆஃப் வாய்ப்பு பறிபோனது: படுதோல்வியடைந்து வெளியேறிய சிஎஸ்கே!தமிழக அமைச்சரவை விரிவாக்கம்: புதிய அமைச்சர்கள் இன்று காலை பதவியேற்பு!விசிகவில் இருந்து அமைச்சராகிறார் வன்னி அரசு!கரப்பான் பூச்சிகள் செத்து மடியாது! - முடக்கத்துக்குப் பின் புதிய எக்ஸ் கணக்கு தொடக்கம்மேற்கு வங்கம்: ஃபால்டா தொகுதியில் மறு வாக்குப்பதிவு முடிந்தது! - 86 சதவீதம் வாக்குப்பதிவுசென்னை காவல் ஆணையராக அமல்ராஜ் நியமனம்!கேரளத்தில் எம்எல்ஏவாக பதவியேற்றார் முன்னாள் முதல்வர் பினராயி விஜயன்!கரப்பான்பூச்சி மக்கள் கட்சியின் எக்ஸ் பக்கம் முடக்கம்!
/
ராணிப்பேட்டை

தொழிற்சாலையில் பணியின்போது பெண் தொழிலாளி உயிரிழப்பு

சோளிங்கா் அருகே தொழிற்சாலையில் பணியின் போது திடீரென மயக்கமடைந்த பெண் தொழிலாளி மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு அங்கு உயிரிழந்தாா்.

News image

கோப்புப் படம்

Updated On :22 மே 2026, 12:40 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சோளிங்கா் அருகே தொழிற்சாலையில் பணியின் போது திடீரென மயக்கமடைந்த பெண் தொழிலாளி மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு அங்கு உயிரிழந்தாா்.

சோளிங்கரை அடுத்த புலிவலத்தில் தனியாா் நிறுவன தொழிற்சாலை இயங்கி வருகிறது. இத்தொழிற்சாலையில் புலிவலத்தைச் சோ்ந்த மைனாவதி (20) பணிபுரிந்து வந்தாா். வியாழக்கிழமை ஆலையில் மைனாவதி பணியில் இருந்தபோது திடீரென மயங்கி விழுந்தாா். இதையடுத்து, புலிவலத்தில் உள்ள தனியாா் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்ட மைனாவதி அங்கு உயிரிழந்தாா்.

இது குறித்து கொண்டபாளையம் போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

தொடர்புடையது

மின்சாரம் பாய்ந்து முதியவா் உயிரிழப்பு

மின்சாரம் பாய்ந்து முதியவா் உயிரிழப்பு

இரு சக்கர வாகன விபத்து: இளைஞா் உயிரிழப்பு

இரு சக்கர வாகன விபத்து: இளைஞா் உயிரிழப்பு

தூத்துக்குடியில் மின்சாரம் பாய்ந்து பெண் உயிரிழப்பு

தூத்துக்குடியில் மின்சாரம் பாய்ந்து பெண் உயிரிழப்பு

சாலை விபத்தில் தொழிலாளி உயிரிழப்பு

சாலை விபத்தில் தொழிலாளி உயிரிழப்பு

விடியோக்கள்

அமைச்சரவையில் விசிக! திருமாவளவன் அறிவிப்பு! | VCK | TVK

அமைச்சரவையில் விசிக! திருமாவளவன் அறிவிப்பு! | VCK | TVK

Podcast | TVK அமைச்சரவை விரிவாக்கம்: தனித்துவிடப்படும் DMK | Epi - 38 | News and Views

Podcast | TVK அமைச்சரவை விரிவாக்கம்: தனித்துவிடப்படும் DMK | Epi - 38 | News and Views

Petrol விலை உயர்வு ஏன் ஆபத்து? இந்தியாவுக்கு வரும் Warning Signals!

Petrol விலை உயர்வு ஏன் ஆபத்து? இந்தியாவுக்கு வரும் Warning Signals!

ஹார்திக் கேப்டன்சியால் தோற்கிறதா மும்பை?: ரோஹித், திலக், சூர்யா மீது கேள்வி!

ஹார்திக் கேப்டன்சியால் தோற்கிறதா மும்பை?: ரோஹித், திலக், சூர்யா மீது கேள்வி!