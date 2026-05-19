காங்கயம் அருகே மின் கம்பி அறுந்து விழுந்து மின்சாரம் பாய்ந்ததில் முதியவா் உயிரிழந்தாா்.
காங்கயத்தை அடுத்துள்ள படியாண்டிபாளையம் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் துரைசாமி (84). விவசாயியான இவா், தனது தோட்டத்துக்கு அருகே ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு 7 மணியளவில் நடந்து சென்றுள்ளாா். அப்போது, தோட்டத்தில் மேல் பகுதியில் சென்ற மின் கம்பி திடீரென அறுந்து அவா் மீது விழுந்தது. மின்சாரம் பாய்ந்து துடித்த அவரை அப்பகுதி மக்கள் மீட்டு காங்கயம் அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனா்.
அங்கு துரைசாமியை பரிசோதனை செய்த மருத்துவா்கள், அவா் ஏற்கெனவே உயிரிழந்துவிட்டதாகத் தெரிவித்தனா்.
இது குறித்த புகாரின்பேரில் காங்கயம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
