Dinamani
இன்று முதல்வா் பதவியை ராஜிநாமா செய்கிறாா் சித்தராமையா: புதிய முதல்வராகிறாா் டி.கே. சிவகுமாா்ஐபிஎல்: எலிமினேட்டர் ஆட்டத்தில் தோல்வி - ஹைதராபாத் அணி வெளியேறியதுமமதா, ஸ்டாலினின் தோல்விக்கு எஸ்ஐஆர் பணிகளே காரணம்! ஆந்திர முன்னாள் முதல்வர் குற்றச்சாட்டு!பொது இடங்களில் மாடுகளை வெட்டத் தடை: நீதிமன்றம்பவர்பிளேவில் வரலாற்றுச் சாதனை நிகழ்த்திய வைபவ் சூர்யவன்ஷி!உச்சநீதிமன்ற நீதிபதியாக 5 பேர் பரிந்துரை! தமிழகத்தைச் சேர்ந்த மோகனா!நாட்டின் முதல் ஹைட்ரஜன் ரயில்! விரைவில் பயன்பாட்டுக்கு வருகிறது!பிரதமர் மோடியுடன் முதல்வர் விஜய் சந்திப்பு!பினராயி வீட்டில் சோதனை! அமலாக்கத்துறை வாகனம் மீது தாக்குதல்!
/
ராணிப்பேட்டை

பசுமை தமிழ்நாடு திட்டத்தில் மரக்கன்றுகளை முறையாக பராமரிக்க வேண்டும்: ராணிப்பேட்டை ஆட்சியா் உத்தரவு

பசுமை தமிழ்நாடு திட்டத்தில் மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டு வருவதை முறையாக பராமரித்து கண்காணிக்க வேண்டும் என ராணிப்பேட்டை மாவட்ட ஆட்சியா் ஜெ.யு.சந்திரகலா உத்தரவிட்டாா்.

News image
Updated On :27 மே 2026, 12:04 am IST

Chennai

பசுமை தமிழ்நாடு திட்டத்தில் மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டு வருவதை முறையாக பராமரித்து கண்காணிக்க வேண்டும் என ராணிப்பேட்டை மாவட்ட ஆட்சியா் ஜெ.யு.சந்திரகலா உத்தரவிட்டாா்.

மாவட்ட பசுமை குழு கூட்டம் ஆட்சியா் ஜெ. யு. சந்திரகலா தலைமையில் நடைபெற்றது. இதில் சாலை விரிவாக்க பணிகளுக்காக சாலை ஓரங்களில் இருக்கும் மரங்களை அகற்றி அதற்கு ஈடான மரங்களை வைக்க நெடுஞ்சாலைத்துறையினா் அனுமதி கூறிய பொருள்கள் மீது அனுமதி வழங்குவது குறித்து ஆலோசனை மேற்கொள்ளப்பட்டது.

தொடா்ந்து 2025 -26 நிதியாண்டில் பல்வேறு துறைகள் சாா்பாக 6 லட்சத்து 85 ஆயிரம் மரக்கன்றுகள் நட இலக்கு நிா்ணயிக்கப்பட்டதில் 3 லட்சம் மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டுள்ளன. இவைகளில் ஒரு லட்சம் மரக்கன்றுகள் ஜியோ டேக் முறையில் பதிவு செய்யப்பட்டு ஆவணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. மரக்கன்றுகள் நடப்பட்ட விவரங்கள் குறித்து துறை வாரியாக கேட்டறிந்து உடனடியாக பணிகளை முடிக்க உத்தரவிட்டாா்.

அதேபோல மரக்கன்றுகள் நடும் போது அதனை ஜியோ டேக் கட்டாயம் எடுத்து ஆவணப்படுத்த வேண்டும் இதனை முறையாக மேற்கொள்ளாத துறைகளை காரணங்களை கேட்டறிந்தாா். உடனடியாக அதை கண்காணித்து அப்பணியை முடிக்கவும் கேட்டுக் கொண்டாா்.

பசுமை தமிழ்நாடு திட்டத்தில் மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டு வருவதை முறையாக பராமரிக்க வேண்டும். கோடை காலம் என்பதால் முறையாக தண்ணீா் ஊற்றி வளா்ப்பதையும் செடிகள் தண்ணீா் இன்றி கைவிடப்படக்கூடாது. ஆகவே மரக்கன்றுகள் நட்ட துறைகள் இதனை கண்காணிக்க வேண்டும். பிரச்னைகள் இருந்தால் பாா்வைக்கு கொண்டு வர வேண்டும்.

தொடா்ந்து பசுமை பள்ளி திட்டத்தில் பகுதி 3-இல் பனப்பாக்கம் மகேந்திரவாடி மழையூா் அரசு மேல்நிலை பள்ளிகளில் பகுதி 4 திட்டத்தில் கலவை பூட்டுத்தாக்கு காவேரிப்பாக்கம் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் பசுமை பள்ளி திட்டத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் பணிகள் குறித்து துறை சாா்ந்த அலுவலா்களிடம் கேட்டறிந்து நிலுவைப் பணிகளையும் முடிக்க அறிவுறுத்தினாா்.

இந்த கூட்டத்தில் மாவட்ட வன அலுவலா் சிவக்குமாா் மற்றும் துறை சாா்ந்த அலுவலா்கள் வனத்துறையினா் கலந்து கொண்டனா்.

தொடர்புடையது

சேலம் மாவட்ட ஆட்சியரகத்துக்கு 9-ஆவது முறையாக வெடிகுண்டு மிரட்டல்

சேலம் மாவட்ட ஆட்சியரகத்துக்கு 9-ஆவது முறையாக வெடிகுண்டு மிரட்டல்

தென்மேற்கு பருவமழை முன்னேற்பாடு பணிகள்: பெரம்பலூரில் அனைத்துத் துறை அலுவலா்களுடன் ஆட்சியா் ஆய்வு

தென்மேற்கு பருவமழை முன்னேற்பாடு பணிகள்: பெரம்பலூரில் அனைத்துத் துறை அலுவலா்களுடன் ஆட்சியா் ஆய்வு

அடிப்படைத் தேவைகளுக்கு முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டும்: அமைச்சா் கீா்த்தனா

அடிப்படைத் தேவைகளுக்கு முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டும்: அமைச்சா் கீா்த்தனா

வெயிலின் தாக்கத்தை சமாளிக்க பசுமை பந்தல் அமைப்பு

வெயிலின் தாக்கத்தை சமாளிக்க பசுமை பந்தல் அமைப்பு

விடியோக்கள்

“கொதிக்கும் தமிழ்நாடு; இந்த வெப்பம் சாதாரணமானதில்லை”: பூவுலகு வெற்றிச்செல்வன்

“கொதிக்கும் தமிழ்நாடு; இந்த வெப்பம் சாதாரணமானதில்லை”: பூவுலகு வெற்றிச்செல்வன்

கில்லி போல் தட்டி தூக்கிய ஆர்சிபி: மாட்டிக்கொண்ட குஜராத்! | RCB vs GT Review

கில்லி போல் தட்டி தூக்கிய ஆர்சிபி: மாட்டிக்கொண்ட குஜராத்! | RCB vs GT Review

"அதிமுக ஒன்றுகூடிவிட்டது. பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடியார்தான்!”

"அதிமுக ஒன்றுகூடிவிட்டது. பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடியார்தான்!”

யாரும் எதிர்பார்க்காத முடிவு! | திருமாவளவன் வெளியிட்ட விடியோ! | VCK | TVK | DMK

யாரும் எதிர்பார்க்காத முடிவு! | திருமாவளவன் வெளியிட்ட விடியோ! | VCK | TVK | DMK